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15 марта 2021, 13:58

Воронюк: гражданин Беларуси не просто звание, но и большая ответственность

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Беларуси не просто звание, но и большая ответственность, заявил первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк. Сегодня он принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов 14-летним ребятам в Конституционном суде, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, символично, что ребята получают паспорт в День Конституции. "Как сегодня отметил глава государства, Конституция - уникальная форма правового единения белорусов. Это действительно так. Мы все живем и будем жить по законам Конституции, - сказал Дмитрий Воронюк. - И с ребятами мы тоже на эту тему будем говорить. Они должны четко осознавать, что гражданин Республики Беларусь - это не просто звание. Это ответственность даже для таких юных и молодых. Все, что мы, молодые, делаем и в чем участвуем, - все должно приносить пользу семье, школе, городу и в целом стране. На это сегодня мы настраиваем каждого молодого гражданина".

Секретарь ЦК БРСМ уверен, что этот день запомнится ребятам надолго. "Если мы сравним, как мы получали паспорта и как сейчас молодые ребята получают, - это, действительно, очень памятное событие. Более того, мы общаемся со всеми ребятами, получавшими паспорта в торжественной обстановке 5-10 лет назад. И они вспоминают тот день до сих пор, через всю жизнь несут не только воспоминания, но и внутреннюю ответственность за судьбу нашей страны, - отметил он. - Если каждый белорус будет осознавать, что именно от него зависит созидание, сплочение, единение нашей страны, а самое главное, настоящее и будущее, - тогда мы сможем продолжить строить нашу любимую, красивую Беларусь".

С 12 по 15 марта во всех регионах страны проходят мероприятия всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси!", посвященной Дню Конституции, во время которых в торжественной обстановке представители законодательной и исполнительной власти, почетные люди Беларуси вручают 14-летним юношам и девушкам важный документ в жизни каждого белоруса - паспорт гражданина Республики Беларусь. Традиционно герои патриотического проекта - лучшие представители подрастающего поколения: отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры предметных олимпиад, республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, активисты БРПО и БРСМ.

15 марта, в День Конституции, в областях и Минске проходят торжественные церемонии вручения паспортов с участием губернаторов областей и мэра Минска. Центральные мероприятия традиционно проходят в столице в Совете Республики, Конституционном суде, филиале Национального исторического музея Беларуси - Музее современной белорусской государственности с участием высших должностных лиц. Во время торжественных церемоний звучит гимн Беларуси, а каждому юному участнику вручается Государственный флаг Беларуси. Ребята побывают в Республиканском доме молодежи, где посетят Музей истории комсомола и молодежного движения Беларуси.

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!" призвана акцентировать внимание на таком значимом событии в жизни 14-летнего подростка, как получение паспорта гражданина Республики Беларусь, создать условия для придания должного статуса и торжественности этому событию, осознания подростками смысла и значимости своей деятельности как гражданина.

Проект реализуется с 2004 года по инициативе БРСМ и за это время занял достойное место в истории молодого белорусского государства.-0-

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