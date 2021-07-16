Воронюк: молодежная интеграция - опора Союзного государства

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь и дети - основа интеграции Беларуси и России, и от того, какие зерна мы посеем, начиная от позиционирования текущей повестки в современных информационных ресурсах и заканчивая конкретными алгоритмами по реализации дорожной карты, зависит будущее Союзного государства. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Воронюк по итогу конференции Российско-Белорусского союза молодежи.

"У молодежи Беларуси и России есть огромный потенциал, возможности и, самое главное, желание способствовать интеграционным процессам. Сегодня мы приняли решение перезагрузить и привести в активную фазу работу уникального союза общественных объединений - Российско-Белорусского союза молодежи и готовы системно выстраивать его работу, раскручивать. Дел предстоит очень много. Самое главное, что мы чувствуем поддержку. Есть поддержка от глав государств. Они подают нам пример, как необходимо выстраивать дружественные и деловые связи", - рассказал Дмитрий Воронюк.

Он подчеркнул, что весьма ощутимой является поддержка госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, принимавшего участие в молодежной конференции. "Дмитрий Федорович в курсе молодежных трендов и современных проблем молодежи Союзного государства. А если мы четко видим проблематику, то понимаем, какие сегодня необходимо делать шаги, чтобы эти проблемы решать. У нас уже есть ряд совместных проектов. Мы уверены, что все будет только развиваться", - пояснил первый секретарь ЦК БРСМ.-0-