Воронюк: молодежная политика должна пронизывать все сферы жизнедеятельности общества

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная политика должна пронизывать все сферы жизнедеятельности общества. Такое мнение во время круглого стола "Молодежь Беларуси - взгляд в будущее" в Белорусском институте стратегических исследований высказал первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Молодежная политика должна быть представлена в каждой сфере - образовании, спорте, культуре, экономике, промышленности. Она должна пронизывать все сферы жизнедеятельности. Сегодня активно развиваются коммуникативные технологии в интернете, и государство, а также общественные институты должны предлагать востребованную у молодежи повестку", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, на современном этапе важно определить роль и место молодежи, предложить ей такие формы и методы работы, чтобы соответствовать ее потребностям. "Мы должны предложить молодым людям дополнительные варианты самореализации. И при этом сформировать такие направления, куда молодежь будет стремиться сама и где каждый молодой человек будет развиваться, реализует себя как профессионала и построит крепкую семью. Все потребности молодых людей должны коррелироваться с развитием страны и приносить ей пользу, - отметил первый секретарь ЦК БРСМ. - Наша молодежь талантливая, искренняя, умная, интеллектуально развитая, и она должна реализовать себя в своей стране. И в Беларуси все для этого есть".-0-