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09 ноября 2020, 17:55

Воронюк: мы хотим слышать и знать, как молодежь видит будущее своей страны

Дмитрий Воронюк
Дмитрий Воронюк

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы хотим слышать и знать, как молодежь видит будущее своей страны, заявил первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк во время открытого диалога "Беларусь - это МЫ!" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Диалог продолжается" - именно под таким слоганом стартовала наша диалоговая площадка, которая приобретает углубленный вариант. Здесь мы говорим со студентами всех университетов Минска о текущих вопросах развития нашего государства. После сегодняшнего дня такие площадки пройдут в каждом университете, на каждом факультете и, возможно в каждой группе, с преподавателями в том числе. Мы хотим слышать и знать, чего хочет молодежь и как видит будущее своей страны", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, молодежь готова не только предлагать проекты, но и реализовывать их.

"Молодежь - это движущая сила. И наше общество должно воспринимать молодежь, как людей, которые не просто предлагают идеи, но и готовы браться и реализовывать эти проекты", - отметил секретарь ЦК БРСМ.

Дмитрий Воронюк подчеркнул, что молодых людей интересует, как дальше будет развиваться институт общественных объединений. "Союз молодежи выступает с инициативой о создании ассоциации молодежных общественных объединений. То есть предлагает модернизировать действующий Белорусский комитет молодежных организаций, который сможет аккумулировать все общественные объединения, а также вовлечь в эту деятельность белорусов, проживающих за рубежом, чтобы и их вызвать на диалог, - заявил он. - Кроме того, мы продолжаем продвигать несколько онлайн-площадок - это "Онлайн-приемная | БРСМ |" и "Движение вперед" - платформа молодых парламентариев нашей страны. От молодежи действительно поступает много инициатив, и мы каждому предлагаем через онлайн-площадку "Движение вперед" направлять свои идеи и конкретные решения. Поэтому мы ждем инициативы от ребят и готовы с каждым работать вместе".

Первый секретарь ЦК БРСМ добавил, что многие предложения, поступающие от молодежи, заслуживают внимания. "На диалоговых площадках молодежь поднимает различные вопросы: о будущей Конституции, о молодежной политике, об общественных объединениях. Многих интересует поддержка молодых семей и образование. И все сходятся в одном - необходимо активнее использовать современные методы и технологии. Обсуждаем и такие моменты, как позиционировать себя в интернете? Что необходимо делать для работы в сети? Это вопросы, которые лежат на поверхности. И если взять квинтэссенцию этих проблем и экстраполировать на весь мир, то мы обнаружим, что они сегодня есть везде и многие ученые работают над этим. Да, какие-то решения мы будем искать вместе. Но то, что сегодня ни в коем случае нельзя стоять на месте, а надо работать - факт", - заключил он.-0-

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