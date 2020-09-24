Воронюк: мы сохранили лучшие традиции молодежного движения, чтобы строить страну для новых поколений

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы сохранили лучшие традиции молодежного движения, чтобы строить страну для новых поколений. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.

"23 сентября Президент сказал замечательные слова о том, что невозможно построить будущее без прочной платформы сохранения традиций, которыми жила наша страна. То же самое можно сказать и о современном поколении молодежи, - отметил Дмитрий Воронюк. - Комсомолу Беларуси сегодня исполняется 100 лет. За эти годы многие поколения прошли через эту школу, были сделаны славные дела. Комсомольцы участвовали в возведении и строительстве городов не только на территории Беларуси, но и на просторах всего Советского Союза. Всегда были самые яркие, инициативные, креативные ребята, которые не словом, а делом помогали развитию страны. Эти традиции сегодня продолжает БРСМ как правопреемник комсомола. И мы хотим не только сохранить все лучшее, но и приумножить, чтобы дальше идти вперед и строить нашу Беларусь будущего. Все вместе - ветераны движения и современная молодежь".

Сегодня в Центральном доме офицеров в Минске состоится торжественная встреча, посвященная 100-летнему юбилею комсомола Беларуси. "Безусловно, мы скажем спасибо комсомольцам и современным ребятам. Уже прошло гашение юбилейной марки в Национальном историческом музее, вечером состоится торжественный концерт с песнями, которые объединяют многие поколения белорусов", - рассказал первый секретарь ЦК БРСМ.

Дмитрий Воронюк добавил, что торжественные мероприятия к 100-летию комсомола проходят сегодня по всей стране. "Что в очередной раз доказывает уникальное явление комсомольского братства, которое сегодня мы продолжаем", - заключил он.

Первый Всебелорусский съезд комсомола прошел 24-27 сентября 1920 года. День открытия съезда - 24 сентября - считается днем образования комсомола Беларуси.-0-