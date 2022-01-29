Воскресенский: если мы хотим сохранить суверенитет, надо поддержать вектор развития государства

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если белорусы хотят сохранить свой суверенитет, надо поддержать озвученный на послании Президентом вектор развития государства. Об этом заявил директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Выступление Президента носило доктринальный акцент. Он обозначил вектор развития, на который мы все должны ориентироваться. Если мы отвечаем "да" на все эти три вопроса. Потому что если мы отвечаем "нет" на эти три вопроса, то тогда стратегия развития государства должна быть другой: вхождение в состав каких-то государств, потеря суверенитета", - отметил Юрий Воскресенский.

Он также обратил внимание на расставленные главой государства в послании акценты во внешней политике: "Президент в очередной раз продемонстрировал знаменитую белорусскую толерантность, дипломатическую толерантность и в очередной раз предложил нашим соседям - Литве, Польше и Украине - дружить, торговать, сотрудничать, вернуться к отношениям до того момента, как они изменили свой подход".

Как сообщалось, Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, обозначил три вопроса, которые он бы хотел задать белорусам: готовы ли граждане платить за собственные оборону и государство; готовы ли они платить за суверенитет и независимость; готовы ли быть инициативными и работать на себя?

Глава государства подчеркнул: "Мы привыкли к тому, что белорусский народ, избрав своего Президента, вправе спросить с него, критиковать, как только это возможно, обижаться на него, в радости проводить время. Но, наверное, и белорусский Президент имеет право в определенные периоды нашей истории, особенно острые периоды, задать три волнующих вопроса своему народу. Вопросы, волнующие Президента и наше общество".

В конце выступления Президент озвучил еще один вопрос, который прозвучал в дополнение предшествующим. "А если бы Лукашенко не было в августе 2020 года, что было бы? Простите за нескромность. Я уже отвечал на этот вопрос. Я тогда с ребенком по улице с автоматом бегал не потому, чтобы себя показать. Это была опасность. Я бегал и защищал свое, потому что я это создал своими руками вместе с вами. Но я был впереди, я принимал решения эти. И вас защищал, как своих детей. Я вас не мог бросить. И моя жизнь тогда ничего бы не стоила. Так решительно я был настроен. И не дай бог, другой был бы Президент", - сказал Александр Лукашенко.-0-