Воскресенский не против попасть в белорусские учебники как "архитектор новой политической системы"

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" (КСДС) Юрий Воскресенский в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ заявил, что хочет попасть в белорусские учебники как "архитектор новой политической системы", сообщает БЕЛТА.

Юрий Воскресенский рассказал, что с помощью его площадки политически активные граждане имеют возможность направить свою энергию в конструктивное русло и легальный политический процесс. Здесь они находят единомышленников и, объединяясь, работают над созданием политических партий. Например, активисты штаба Валерия Цепкало создали оргкомитет по учреждению партии "Демократический союз". По такому же пути планируют пойти и члены команды Виктора Бабарико.

"Что касается меня, то если я буду записан в учебниках скромно как "архитектор новой политической системы", это будет высшая похвала для меня", - то ли шутя, то ли серьезно отметил политолог.

Он добавил, что цель "Круглого стола демократических сил" - примирить и консолидировать общество для благих целей. "Нам, с моей точки зрения, надо сделать такие фонды поддержки гражданских инициатив и работать с активистами, - убежден Юрий Воскресенский. - Очень хорошо, что этот проект сейчас обсуждается".-0-