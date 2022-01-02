Воскресенский считает, что "беглые" критиканы проекта Конституции даже не читали его

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Критика проекта Конституции, которая доносится от "самозваных лидеров оппозиции", нелогична. Более того, критиканы, скорее всего, даже весь проект не читали. Об этом заявил во время круглого стола на телеканале "Беларусь 1" политик, член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский, сообщает БЕЛТА.

По словам ведущего и блогера Андрея Сыча, из-за границы, от "так называемой оппозиции" доносится критика проекта Конституции, якобы она написана под действующего Президента, чтобы усилить его позиции.

"Политические силы, которые находятся за рубежом, в преимущественном своем составе даже не читали проект. И они, кстати, именуются даже не оппозицией, а пятой колонной. Потому что все, за что они выступают, направлено против Беларуси. Даже не портив Лукашенко, других высших должностных лиц. Все направлено против Беларуси, белорусских предприятий, народа", - отметил Юрий Воскресенский.

В качестве аргументации он отметил, что сейчас на обсуждение и выбор народа выносятся, условно, два проекта Конституции: один действующий, второй - с изменениями. Нужно выбрать либо один, либо другой. И можно было в процессе подготовки второго варианта - конституционной реформы - вносить в него свои предложения. "Мы провели 31 круглый стол, из них 10 - по конституционной реформе. По их итогу приняли меморандум. Так вот, на каждый из этих круглых столов мы их (оппонентов - прим. БЕЛТА) приглашали. Писали им по электронной почте и умаляли их прислать хоть какие-нибудь предложения. В результате - ни одного ответа. Ни от одной "демократической" политической партии, ни от этих самозванных лидеров оппозиции", - сказал Юрий Воскресенский.-0-