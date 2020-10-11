Воскресенскому и Рабцевичу изменена мера пресечения - они вышли на свободу

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании "Пандадок" Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения. Они вышли на свободу. Такая информация озвучена в "Главном эфира" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось, 10 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителями оппозиционных политических движений в СИЗО КГБ. Четыре с половиной часа длился этот обмен мнениями. Разговор затронул многие важнейшие темы, в первую очередь политики и экономики. Подробности встречи участники общим решением оставили конфиденциальными.-0-