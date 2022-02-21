Воспитание достоинства, или РЕПОРТАЖ о том, как в мальчишках развивают лучшие качества

Настоящих мужчин видно невооруженным взглядом. И совсем не важно, сколько им лет. Вот и учащихся, и выпускников Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси всегда можно выделить по уверенности в глазах, статной выправке, уважительному отношению к окружающим. От них исходит спокойствие и сила. Корреспонденты БЕЛТА побывали в лицее и узнали, как готовят тех, кто готов и в огонь, и в воду.

Только приехав на территорию лицея, оказываемся под прицелом. Фотокамеры. Буквально за минуту до начала стрима попадаем в кадр онлайн-экскурсоводов. Здесь реализуется профориентационный проект по ознакомлению с укладом и базой лицея. В режиме онлайн ребята из любого уголка страны, которые задумываются о поступлении в лицей, могут увидеть все своими глазами. В течение часа - видеорассказ об истории и главных локациях. Такие эфиры проводят для ребят из разных регионов Беларуси.

Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси ведет свою историческую летопись с 25 мая 2004 года. С момента основания было 14 выпусков.

"При поступлении в лицей важно пройти медкомиссию. Предусмотрено три конкурсных потока: для ребят в специализированный спортивный класс по волейболу, общей, а также льготной категории. Зачисление проходит по рейтингу баллов трех экзаменов: по физподготовке, математике, русскому или белорусскому языку на выбор", - рассказала преподаватель специальных дисциплин Татьяна Беляк.

Для развития лицеистов по различным направлениям создана уникальная материально-техническая база. Живут ребята в обустроенных спальных корпусах. Условия далеки от спартанских. В комнатах на 3-4 человека есть все для обучения и отдыха. Геометрия идеально заправленных кроватей, порядок на полках и стеллажах, чистота - все на ответственности лицеистов. Есть место и для личного - фото родных и близких, для медалей и дипломов.

Небольшую экскурсию по корпусу проводит пятикурсник Антон Таубе. Парень приехал сюда из Марьиной Горки. Признается: учеба нравится, хотя поначалу было непросто. Закалил характер, нашел новых друзей, всегда ощущалась поддержка начальника курса Андрея Борисевича. После выпускного Антон планирует поступать в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси.

Егор Дорошко из Гомеля также на финишной прямой к выпускному. На груди парня - памятный знак "Юный защитник Отечества". Это знак отличия Белорусского союза суворовцев и кадет, который выдается за особые успехи в учебе, общественной деятельности и спортивные достижения. Егор проводит далее по корпусу - в комнату с тренажерами, где каждый лицеист может позаниматься и разрядиться, побоксировав грушу.

Просторный холл - особое место. Это место отдыха и релакса, а также доступа в интернет. Здесь обычно ребята проводят вечернее время и время в выходной. Коллективное увлечение последних дней - просмотр трансляций Олимпийских игр. "Болеем за своих, конечно же", - говорит Егор.

В одном из корпусов живет питомец - попугай Ритис. Этот всеобщий любимец не знает дефицита во внимании.

Подъем в 6.30, отбой в 22.00.

В течение дня пять приемов пищи, рацион соответствующий.

Занятия проходят в учебном корпусе.

"Ребят наравне с общеобразовательным курсом обучают специфике профессии: аварийно-спасательной подготовке, радиационной безопасности, медицинской подготовке", - рассказывает начальник сектора технических средств обучения Николай Черный.

Для спорта - огромное поле, в прямом и переносном смысле. Это и спортивный зал игровых видов спорта, тренажерный и борцовский залы, хоккейная коробка, воркаут-площадка, 25-метровый бассейн и др.

"Зззздрааавия желаем", - эхом разносится под сводами зала лицейское приветствие. Преподаватель Валерия Штаненко также приветствует ребят и отправляет на разминку. В этот день они отрабатывают технику ведения баскетбольного мяча.

Валерия Олеговна в лицее человек неслучайный. Она кандидат в мастера спорта по преодолению препятствий на лошади. 10 лет отработала на Ближнем Востоке, в султанате Оман, в королевской гвардии. С Валерией Штаненко связан запуск оригинального и очень востребованного проекта, который только начинается. Она не скрывает: "Мечтаю о небольшой конюшне на 15 голов с небольшим манежем. У меня еще 15 лет до пенсии, так хочется многое успеть".

Далее встреча с Красавчиком. Это кличка лошади, на которой ребята обучаются основам верховой езды. Он действительно статный красавчик гнедо-пегой масти. С недавних пор здесь появилась левада, куда курсанты всегда спешат прийти пораньше. И с 2021 года реализуется экспериментальный проект по обучению ребят основам ухода за лошадьми и верховой езды.

Седлает коня пятикурсник Сергей Пахомов. Эти занятия для него особая отдушина, ведь он с детства любит лошадей. Парень с первых дней загорелся проектом. От души помогает с уходом за животным. Отлично освоился, участвует и в показательных выступлениях.

Занятия проходят три раза в неделю. "Желающих очень много. Но часто у ребят не так много времени. И мы стараемся, чтобы все желающие могли заниматься", - делится преподаватель.

"А где у коня колено?" - с улыбкой задает вопрос инструктор. Подловить юных лошадников не удается. Они преданны своему увлечению и каждое слово Валерии Олеговны ловят на ходу.

"Кто может проехать?" - спрашивает фотокорреспондент, чтобы сделать удачный кадр. "Да любой", - отвечают в один голос преподаватель и лицеисты. Готовность №1 у каждого. Выбор падает на первокурсника Кирилла Данилюка, который с ходу рассказывает про все характеристики Красавчика, включая масть, рост и т.д. И свои умения наездник демонстрирует достойно.

База для творчества - культурно-досуговый центр. В лицее создан свой вокально-инструментальный ансамбль, есть студия звукозаписи, многочисленные кружки и секции. На Аллее звезд и в музее спортивных достижений собраны творческие и спортивные трофеи.

Кабинет истории больше напоминает музей. С подачи преподавателя истории и обществоведения Валентины Дроздовой здесь создана особая аура, притягивающая ребят.

Так, в преддверии Дня защитника Отечества здесь прошла одна из офлайн-секций 4-й открытой лицейской конференции "Береги честь смолоду", посвященной кадетскому движению. Также к лицейскому форуму в онлайн-формате присоединились кадеты, лицеисты, учащиеся школ и суворовцы из Минской, Гродненской и Гомельской областей.

В одном из корпусов проходит встреча с представителем военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта. Он рассказывает о возможностях и перспективах поступления в этот вуз.

Жизнь в лицее, расположенном в живописном массиве в удалении от областного центра, кипит. При учреждении действует инновационно-образовательный центр безопасности жизнедеятельности. Здесь ребята со всей области оттачивают азы безопасного поведения.

Ситуации, возможные в жизни, прорабатывают в тематических комнатах-блоках. Заблудились в лесу, началась гроза? К счастью, свинцовые тучи - из синтепона. Проигрывают обычные житейские ситуации, когда кто-то рядом подавился, провалился под лед, вдруг обнаружили задымление и др. Из последних новшеств центра - комната допреальности, электрическая вышка, коридор безопасности, а также банкомат для профилактики фишинга - интернет-мошенничества.

Старший инспектор отдела профессиональной ориентации и пропаганды безопасности жизнедеятельности Марина Адинцова доступно объясняет и показывает ребятам из Гомеля и Жлобина важные правила.

Каждый день лицеистов расписан по минутам. Интересуемся про отдых. "Лучший отдых - это смена деятельности, - улыбается заместитель начальника отдела идеологической и воспитательной работы Алексей Хундараков. - Это лишь отчасти шутка". Даже выходные дни насыщены событиями. Зачастую это культурно-познавательная программа с выездом в Гомель или экскурсии по региону. Разумеется, выделяется личное время.

К слову, накануне республиканского конституционного референдума три лицеиста, которым исполнилось 18 лет, присоединятся к электоральной кампании. Ребята посетят избирательный участок в Улуковском сельском совете.

В этом году выпускниками станут более 40 лицеистов. Всего же учреждение окончили 545 молодых людей, которые получили отличную базу для старта во взрослую жизнь. Значительная часть из них - 87,5% - поступили и продолжили учебу в вузах Беларуси. В вузы силового блока поступили 362 человека, 274 из них - в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси. К слову, в лицее работают два выпускника разных лет. Это уже офицеры - старший инспектор оперативно-дежурной части Антон Седуков и инспектор отдела профессиональной ориентации и безопасности жизнедеятельности Александр Демьянчик", - рассказывает Алексей Хундараков.

В лицее также реализуется проект "Школа активного гражданина". Начальник лицея Алексей Дашкевич и руководство ведомства уделяет немаловажное внимание его развитию. Встречи с лицеистами проходят информативно. Так, в одну из встреч с первым заместителем министра Александром Худолеевым шла речь о присутствии молодежи в медиапространстве. Спикер рассказал о том, как определить компетентность и правдивость информации, а также коснулся необходимости анализа новостного контента из интернета.

Так в лицее воспитывают людей, которые и в воде не тонут, и в огне не горят.

БЕЛТА,

фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.-0-