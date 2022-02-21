Воспитание достоинства, или РЕПОРТАЖ о том, как в мальчишках развивают лучшие качества

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 21 февраля 2022
Минск +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:26 Шулейко подарил велосипед школьнику, спасшему при пожаре сестер Регионы
12:16 Исаченко: нам важно сохранить историческую память, придав ей конституционный статус Регионы
12:16 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 февраля из-за сильного ветра Общество
12:14 Двое жителей Кобрина похитили у дальнобойщиков около 1,5 тыс. л топлива Происшествия
12:11 Накануне референдума БРСМ намерен обратиться к белорусской молодежи Общество
12:08 В России за сутки выявили 152 337 случаев заражения COVID-19 В мире
11:58 Новые филиалы и отделения ТЦСОН откроются в Брестской области Регионы
11:57 Белорусские ученые подтвердили, что иммунитет после COVID-19 и вакцинации наиболее надежный Общество
11:39 Легковушка сбила насмерть пешехода под Житковичами Происшествия
11:38 В Польше начались международные военные учения Saber Strike В мире
11:37 Жители Гомельской области в 2021 году оставили 548 тыс. заявок в службу 115 Регионы
11:37 Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Гродненского региона Регионы
11:32 Воспитание достоинства, или РЕПОРТАЖ о том, как в мальчишках развивают лучшие качества Общество
11:19 ГПК: погранпереходы Латвии возобновили штатный режим работы Общество
11:16 ЦИК: сегодня бюллетени для голосования на референдуме поступят на участки Общество
11:09 "Белая Русь" откроет новый сезон дебатных игр 22 февраля Общество
11:00 Генштаб: подразделения ВС России вернутся в пункты дислокации, когда в этом появится объективная необходимость Общество
10:59 Генштаб: Беларусь придерживается курса на равноправное взаимовыгодное военное сотрудничество Общество
10:56 ВОЗ: завершение пандемии может быть объявлено до конца 2022 года В мире
10:56 Гулевич: сотрудничество в военной сфере не может рассматриваться в отрыве от межгосотношений Общество
10:50 Военные дипломаты проинформированы об основных положениях новой Военной доктрины СГ Общество
10:48 ЦИК: попытки деструктивными объединениями сорвать референдум продолжаются Общество
10:42 В Шкловском районе молодому человеку отказали в трудоустройстве: в отместку он поджег 280 т соломы Происшествия
10:39 Потери Украины на фоне распространения информации о "вторжении" составляют $2-3 млрд в месяц В мире
10:36 В Иране военный самолет рухнул на территорию школы В мире
10:30 Австралия открывает границы для привитых туристов В мире
10:30 Олимпиада по основам православной культуры для школьников пройдет в БГУ Регионы
10:27 Гродненская область полностью готова к проведению референдума Регионы
10:26 Администратор столичного интернет-магазина похитил деньги нанимателя, чтобы вернуть долг приятелю Происшествия
10:23 Лукашенко: в Беларуси не допустят попыток переписать историю и забрать Победу советского народа Президент
Все новости
Все новости
Общество
21 февраля 2022, 11:32

Воспитание достоинства, или РЕПОРТАЖ о том, как в мальчишках развивают лучшие качества

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: Как нематериальные культурные ценности оказались на "Скрыжаванні талентаў Віцебшчыны"
РЕПОРТАЖ: Как настоятель быховского храма уже 10 лет увлекает авиамоделированием местную детвору

Настоящих мужчин видно невооруженным взглядом. И совсем не важно, сколько им лет. Вот и учащихся, и выпускников Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси всегда можно выделить по уверенности в глазах, статной выправке, уважительному отношению к окружающим. От них исходит спокойствие и сила. Корреспонденты БЕЛТА побывали в лицее и узнали, как готовят тех, кто готов и в огонь, и в воду.

Только приехав на территорию лицея, оказываемся под прицелом. Фотокамеры. Буквально за минуту до начала стрима попадаем в кадр онлайн-экскурсоводов. Здесь реализуется профориентационный проект по ознакомлению с укладом и базой лицея. В режиме онлайн ребята из любого уголка страны, которые задумываются о поступлении в лицей, могут увидеть все своими глазами. В течение часа - видеорассказ об истории и главных локациях. Такие эфиры проводят для ребят из разных регионов Беларуси.

Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси ведет свою историческую летопись с 25 мая 2004 года. С момента основания было 14 выпусков.

"При поступлении в лицей важно пройти медкомиссию. Предусмотрено три конкурсных потока: для ребят в специализированный спортивный класс по волейболу, общей, а также льготной категории. Зачисление проходит по рейтингу баллов трех экзаменов: по физподготовке, математике, русскому или белорусскому языку на выбор", - рассказала преподаватель специальных дисциплин Татьяна Беляк.

Для развития лицеистов по различным направлениям создана уникальная материально-техническая база. Живут ребята в обустроенных спальных корпусах. Условия далеки от спартанских. В комнатах на 3-4 человека есть все для обучения и отдыха. Геометрия идеально заправленных кроватей, порядок на полках и стеллажах, чистота - все на ответственности лицеистов. Есть место и для личного - фото родных и близких, для медалей и дипломов.

Небольшую экскурсию по корпусу проводит пятикурсник Антон Таубе. Парень приехал сюда из Марьиной Горки. Признается: учеба нравится, хотя поначалу было непросто. Закалил характер, нашел новых друзей, всегда ощущалась поддержка начальника курса Андрея Борисевича. После выпускного Антон планирует поступать в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси.

Егор Дорошко из Гомеля также на финишной прямой к выпускному. На груди парня - памятный знак "Юный защитник Отечества". Это знак отличия Белорусского союза суворовцев и кадет, который выдается за особые успехи в учебе, общественной деятельности и спортивные достижения. Егор проводит далее по корпусу - в комнату с тренажерами, где каждый лицеист может позаниматься и разрядиться, побоксировав грушу.

Просторный холл - особое место. Это место отдыха и релакса, а также доступа в интернет. Здесь обычно ребята проводят вечернее время и время в выходной. Коллективное увлечение последних дней - просмотр трансляций Олимпийских игр. "Болеем за своих, конечно же", - говорит Егор.

В одном из корпусов живет питомец - попугай Ритис. Этот всеобщий любимец не знает дефицита во внимании.

Подъем в 6.30, отбой в 22.00.

В течение дня пять приемов пищи, рацион соответствующий.

Занятия проходят в учебном корпусе.

"Ребят наравне с общеобразовательным курсом обучают специфике профессии: аварийно-спасательной подготовке, радиационной безопасности, медицинской подготовке", - рассказывает начальник сектора технических средств обучения Николай Черный.

Для спорта - огромное поле, в прямом и переносном смысле. Это и спортивный зал игровых видов спорта, тренажерный и борцовский залы, хоккейная коробка, воркаут-площадка, 25-метровый бассейн и др.

"Зззздрааавия желаем", - эхом разносится под сводами зала лицейское приветствие. Преподаватель Валерия Штаненко также приветствует ребят и отправляет на разминку. В этот день они отрабатывают технику ведения баскетбольного мяча.

Валерия Олеговна в лицее человек неслучайный. Она кандидат в мастера спорта по преодолению препятствий на лошади. 10 лет отработала на Ближнем Востоке, в султанате Оман, в королевской гвардии. С Валерией Штаненко связан запуск оригинального и очень востребованного проекта, который только начинается. Она не скрывает: "Мечтаю о небольшой конюшне на 15 голов с небольшим манежем. У меня еще 15 лет до пенсии, так хочется многое успеть".

Далее встреча с Красавчиком. Это кличка лошади, на которой ребята обучаются основам верховой езды. Он действительно статный красавчик гнедо-пегой масти. С недавних пор здесь появилась левада, куда курсанты всегда спешат прийти пораньше. И с 2021 года реализуется экспериментальный проект по обучению ребят основам ухода за лошадьми и верховой езды.

Седлает коня пятикурсник Сергей Пахомов. Эти занятия для него особая отдушина, ведь он с детства любит лошадей. Парень с первых дней загорелся проектом. От души помогает с уходом за животным. Отлично освоился, участвует и в показательных выступлениях.

Занятия проходят три раза в неделю. "Желающих очень много. Но часто у ребят не так много времени. И мы стараемся, чтобы все желающие могли заниматься", - делится преподаватель.

"А где у коня колено?" - с улыбкой задает вопрос инструктор. Подловить юных лошадников не удается. Они преданны своему увлечению и каждое слово Валерии Олеговны ловят на ходу.

"Кто может проехать?" - спрашивает фотокорреспондент, чтобы сделать удачный кадр. "Да любой", - отвечают в один голос преподаватель и лицеисты. Готовность №1 у каждого. Выбор падает на первокурсника Кирилла Данилюка, который с ходу рассказывает про все характеристики Красавчика, включая масть, рост и т.д. И свои умения наездник демонстрирует достойно.

База для творчества - культурно-досуговый центр. В лицее создан свой вокально-инструментальный ансамбль, есть студия звукозаписи, многочисленные кружки и секции. На Аллее звезд и в музее спортивных достижений собраны творческие и спортивные трофеи.

Кабинет истории больше напоминает музей. С подачи преподавателя истории и обществоведения Валентины Дроздовой здесь создана особая аура, притягивающая ребят.

Так, в преддверии Дня защитника Отечества здесь прошла одна из офлайн-секций 4-й открытой лицейской конференции "Береги честь смолоду", посвященной кадетскому движению. Также к лицейскому форуму в онлайн-формате присоединились кадеты, лицеисты, учащиеся школ и суворовцы из Минской, Гродненской и Гомельской областей.

В одном из корпусов проходит встреча с представителем военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта. Он рассказывает о возможностях и перспективах поступления в этот вуз.

Жизнь в лицее, расположенном в живописном массиве в удалении от областного центра, кипит. При учреждении действует инновационно-образовательный центр безопасности жизнедеятельности. Здесь ребята со всей области оттачивают азы безопасного поведения.

Ситуации, возможные в жизни, прорабатывают в тематических комнатах-блоках. Заблудились в лесу, началась гроза? К счастью, свинцовые тучи - из синтепона. Проигрывают обычные житейские ситуации, когда кто-то рядом подавился, провалился под лед, вдруг обнаружили задымление и др. Из последних новшеств центра - комната допреальности, электрическая вышка, коридор безопасности, а также банкомат для профилактики фишинга - интернет-мошенничества.

Старший инспектор отдела профессиональной ориентации и пропаганды безопасности жизнедеятельности Марина Адинцова доступно объясняет и показывает ребятам из Гомеля и Жлобина важные правила.

Каждый день лицеистов расписан по минутам. Интересуемся про отдых. "Лучший отдых - это смена деятельности, - улыбается заместитель начальника отдела идеологической и воспитательной работы Алексей Хундараков. - Это лишь отчасти шутка". Даже выходные дни насыщены событиями. Зачастую это культурно-познавательная программа с выездом в Гомель или экскурсии по региону. Разумеется, выделяется личное время.

К слову, накануне республиканского конституционного референдума три лицеиста, которым исполнилось 18 лет, присоединятся к электоральной кампании. Ребята посетят избирательный участок в Улуковском сельском совете.

В этом году выпускниками станут более 40 лицеистов. Всего же учреждение окончили 545 молодых людей, которые получили отличную базу для старта во взрослую жизнь. Значительная часть из них - 87,5% - поступили и продолжили учебу в вузах Беларуси. В вузы силового блока поступили 362 человека, 274 из них - в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси. К слову, в лицее работают два выпускника разных лет. Это уже офицеры - старший инспектор оперативно-дежурной части Антон Седуков и инспектор отдела профессиональной ориентации и безопасности жизнедеятельности Александр Демьянчик", - рассказывает Алексей Хундараков.

В лицее также реализуется проект "Школа активного гражданина". Начальник лицея Алексей Дашкевич и руководство ведомства уделяет немаловажное внимание его развитию. Встречи с лицеистами проходят информативно. Так, в одну из встреч с первым заместителем министра Александром Худолеевым шла речь о присутствии молодежи в медиапространстве. Спикер рассказал о том, как определить компетентность и правдивость информации, а также коснулся необходимости анализа новостного контента из интернета.

Так в лицее воспитывают людей, которые и в воде не тонут, и в огне не горят.

БЕЛТА,

фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
молодежь МЧС репортаж
Новости рубрики Общество
Фото из архива Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 февраля из-за сильного ветра
Фото из архива Накануне референдума БРСМ намерен обратиться к белорусской молодежи
Фото из архива Белорусские ученые подтвердили, что иммунитет после COVID-19 и вакцинации наиболее надежный
Фото из архива ГПК: погранпереходы Латвии возобновили штатный режим работы
Фото из архива ЦИК: сегодня бюллетени для голосования на референдуме поступят на участки
Фото из архива "Белая Русь" откроет новый сезон дебатных игр 22 февраля
Главное
Лукашенко: в Беларуси не допустят попыток переписать историю и забрать Победу советского народа
ЦИК: сегодня бюллетени для голосования на референдуме поступят на участки
Генштаб: Беларусь придерживается курса на равноправное взаимовыгодное военное сотрудничество
Белорусские ученые подтвердили, что иммунитет после COVID-19 и вакцинации наиболее надежный
Топ-новости
ЦИК: попытки деструктивными объединениями сорвать референдум продолжаются
Генштаб: подразделения ВС России вернутся в пункты дислокации, когда в этом появится объективная необходимость
Главред журнала "Роднае слова": важная роль в популяризации белорусского языка принадлежит учителю
ДОСЬЕ: Михаил Финберг: к 75-летию со дня рождения
ГПК: погранпереходы Латвии возобновили штатный режим работы
Воспитание достоинства, или РЕПОРТАЖ о том, как в мальчишках развивают лучшие качества
"Развенчивая мифы". МИД запустил акцию к Международному дню родного языка
От открытия участков до окончания подсчета голосов. Наблюдатели о готовности к референдуму
Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Гродненского региона
Шулейко подарил велосипед школьнику, спасшему при пожаре сестер
Для чего в Беларуси с 2023 года вводится централизованный экзамен
Совет ЕЭК одобрил механизмы налогообложения электронной торговли услугами в ЕАЭС
Разоблачить планы беглых оказалось просто. Подробности журналистского расследования
Хренин: проверка сил реагирования СГ продолжится из-за нарастания военной активности у внешних границ
МИД Беларуси пригласил на референдум около 30 наблюдателей из стран Евросоюза
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.