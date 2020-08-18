18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитанников детских садов обучат основам экономической культуры. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович.

По ее словам, к началу учебного года издан обновленный учебно-методический комплекс "Мои первые уроки" для учреждений дошкольного образования. Он ориентирован на возрастную группу детей старшего дошкольного возраста и включает в себя 3 составляющих - учебно-методические пособия для педагогических работников, учебные пособия для детей старшего дошкольного возраста и учебно-наглядные пособия.

"Структура сильно не изменилась, но ряд образовательных компонентов впервые появились в программе. В частности, это образовательный компонент, который связан с формированием экономической культуры детей дошкольного возраста. Значительные изменения претерпела образовательная область "Ребенок и общество" с учетом современных реалий. Образовательная область "Искусство" сейчас представлена музыкальным, изобразительным искусством, художественной литературой. Усилены компоненты, которые связаны с индивидуализацией образовательного процесса - это иностранные языки: английский, немецкий, французский, детский фитнес, хореография", - добавила замначальника управления.

Альбина Давидович напомнила, что в 2019 году утверждены обновленная учебная программа дошкольного образования, новый образовательный стандарт и новый типовой учебный план. Как следствие, произошло обновление учебно-методического комплекса. Параллельно проводится работа по повышению квалификации педагогических работников.-0-