ВОЗ: Беларусь справляется с главной задачей в связи с COVID-19 - оказать медпомощь всем нуждающимся

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская система здравоохранения справляется с главной задачей в связи с COVID-19 - оказать медпомощь всем нуждающимся, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев на встрече в Минздраве в связи с завершением его работы на данном посту, передает корреспондент БЕЛТА.

Пиневич отметил роль представителя ВОЗ в создании здравосохраняющей среды Результатом этой работы стала, в частности, выработка политики по борьбе со злоупотреблением алкоголем и табаком. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич особо подчеркнул заслуги ВОЗ в противодействии коронавирусной инфекции, важность предоставления стране актуальной информации.

"Эпидемия COVID-19 - это серьезный вызов и своего рода экзамен не только для Беларуси, но для всего мира, - сказал Батыр Бердыклычев. - В настоящее время наблюдается второй подъем заболеваемости. Ожидается, что эта так называемая вторая волна будет тяжелая. Это ложится огромной нагрузкой и на систему здравоохранения, и на экономику страны в целом. Эта проблема актуальна для всех стран".

Что касается Беларуси, то здесь, по его словам, справляются с ситуацией. "Важная задача системы здравоохранения страны - обеспечить необходимую медицинскую помощь, чтобы все нуждающиеся люди могли получить ее своевременно. Для этого в системе здравоохранения проводится большая работа, и на сегодня система в состоянии справиться с возрастающей нагрузкой", - сказал он.

Насчет критики в сторону белорусского пути борьбы с коронавирусом Батыр Бердыклычев заметил, что существуют определенные моменты, не всегда медицинские, которые требуют дополнительного внимания, но вместе с тем системой здравоохранения, медицинскими работниками страны проводится огромная работа, и это важно признать.-0-