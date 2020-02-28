ВОЗ: белорусские медики показали готовность своевременно реагировать на коронавирус

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики показали готовность своевременно реагировать на коронавирус. Об этом сегодня журналистам заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, передает корреспондент БЕЛТА.

Батыр Бердыклычев отметил, что появление коронавируса в Беларуси не стало сюрпризом. "Ни одна страна не застрахована от завоза. Вопрос в том, насколько она готова своевременно его выявить и принять все необходимые меры. То, что мы видим, - как раз готовность служб здравоохранения Беларуси", - сказал он.

"Тут же было объявлено, больной изолирован. Это показатель готовности, именно то, что мы рекомендуем странам", - добавил Батыр Бердыклычев.

ВОЗ оставляет в силе рекомендации не закрывать границы. Такие меры не являются эффективными и не служат гарантией того, что вирус не появится, напомнил он.

Министр здравоохранения Владимир Караник в свою очередь подчеркнул: ситуация в Беларуси контролируемая. "То, что мы проводим лабораторное типирование и тестирование всех людей, которые прибыли из эпидемиологически неблагоприятных стран, - это тоже элемент защиты", - отметил он.

Владимир Караник обратил внимание на открытость Минздрава. "Население должно получать информацию о наличии даже подозрений на ту инфекцию, которая сейчас всех пугает", - обозначил он позицию ведомства. В свою очередь в министерстве рассчитывают на зрелую, взвешенную позицию общества.-0-