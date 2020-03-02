ВОЗ отмечает оперативность и открытость Беларуси при реагировании на коронавирус

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВОЗ благодарит Беларусь за оперативное реагирование на коронавирус, заявил журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, передает корреспондент БЕЛТА.
Состоялась конференция под руководством директора Европейского бюро ВОЗ, в которой приняли участие министры здравоохранения региона, в том числе Беларуси. "Региональным директором выражена благодарность Беларуси за оперативное реагирование, открытость. Те мероприятия, которые проводятся в стране, дают ощущение защищенности. Все идет в рабочем режиме, отслеживаются контакты, все, кому необходимо, проходят лечение", - сказал Батыр Бердыклычев.
По его словам, очень важно, чтобы население пользовалось проверенными и достоверными источниками, а не слухами.
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