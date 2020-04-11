ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с коронавирусом - глава миссии

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с COVID-19, заявил глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор, передает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил такие важные меры, как лабораторное тестирование, изоляция людей с подтвержденным коронавирусом, обеспечение карантина в отношении контактных лиц тех, кто потенциально мог быть подвержен вирусу. Вместе с тем, по его словам, данные меры важно усилить. В частности, ВОЗ рекомендует предпринять шаги по физическому дистанцированию населения. Речь идет об удаленном обучении, снижении необязательных перемещений. Это может замедлить и предупредить распространение вируса, а учреждениям здравоохранения - нарастить возможности и потенциал.

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Беларусь уделяет достаточно внимания защите медработников в условиях COVID-19 - глава миссии ВОЗ "Мы подчеркиваем и приветствуем то, какое внимание организации придают экипировке сотрудников медучреждений", - сказал глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор.

ВОЗ отмечает доступность информации о ситуации с COVID-19 в Беларуси - Патрик О'Коннор "Миссия получилась комплексной и всесторонней, эксперты работали по разным направлениям. Мы сами могли корректировать программу на ходу", - сказал глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор.