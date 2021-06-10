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Общество
10 июня 2021, 07:20

Вознесение Господне: о чем важно помнить в этот день

В этом году православные христиане отмечают Вознесение Господне 10 июня. Этот праздник является двунадесятым и посвящен одному из ключевых событий жизни Спасителя, описанному в Евангелии. Поскольку Вознесение приходится на сороковой день после Пасхи, то всегда выпадает именно на четверг.

Что значит "вознесение" и в чем суть праздника?

Православная Церковь учит, что Христос вознесся (то есть восшел на Небо во плоти) и тем самым завершил дело спасения человеческого рода. Воскреснув из мертвых Он победил смерть, а вознесясь - открыл людям путь в Небесные обители, где человек не был никогда прежде.

События этого праздника описываются евангелистами Лукой (Лк. 24: 50–51) и Марком (Мк. 16:19). Также соответствующие тексты можно найти в книге Деяний святых апостолов.

После Воскресения Христос еще долгое время (на протяжении 40 дней) являлся апостолам, укрепляя их в вере и подготавливая к самостоятельной проповеди. На сороковой же день Он привел учеников на Елеонскую гору, благословил их и стал возноситься, пока облако полностью не скрыло Его. Ученики "поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью". (Лк. 24:52)

Как объяснил суть праздника в одной из своих проповедей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: "Воскресение явило нам чудо восставшего из гроба Спасителя в живом человеческом теле, с которым Он вознесся на небо. Что же это означает? Каков духовный смысл в этом таинственном акте? А смысл такой: в неведомом для нас мире Христос пребывает с человеческим телом. Это значит, что физическая жизнь видоизменяется, но не прекращается с человеческой смертью, и бессмертие есть не только бессмертие души, но и бессмертие души в преображенном человеческом теле". Всему этому учит нас сегодняшний день Вознесения Господа Иисуса Христа с пречистой Его плотью, как о том свидетельствуют церковные песнопения".

День радости или грусти?

С одной стороны, для апостолов этот день должен был стать грустным, поскольку их Учитель вознесся на Небо и больше не пребывал с ними зримо. Но, с другой стороны, они духовно ощущали Его присутствие, поэтому были исполнены радости. По словам святителя Феофана Затворника: "Расставаясь с теми, коих искренно любим, мы не можем не скорбеть, не можем не чувствовать печали, а апостолы - с горы Элеонской, где они разлучились с Господом, возвращались с радостию великою. Возлюбленный Учитель, Который один открывал им всякую истину и разгонял мрак сомнений, налегавший иногда на души их, оставляет их как бы себе самим, а они радуются; единственный их Покровитель и Защитник оставляет их среди иудеев, народа враждебного Христу и всему Христову, а они радуются; Христос Господь, от беседы с которым сердце их исполнялось живою радостию, оставляет их в мире, полном неудовольствий, скорбей всякого рода бедствий, а они радуются. Неподатное чувство! И мы не поймем его, братие, если будем смотреть на апостолов, как на простых человеков, и будем рассуждать об них по-человечески. До Воскресения Господня, когда они ближе были к нам по мыслям и чувствам, и их сердце, подобно нашему, исполнилось скорбию, когда возвестил им Господь, что Он хочет отойти от них; но теперь, когда воскресший Господь дний четыредесять говорил им об устроении Царства Своего на земле, когда дуновением Его сообщенный Дух очистил и просветил их мысли и чувства и, может быть, преимущественно раскрыл пред ними тайну Вознесения Господня - теперь они уже не разумели возносящегося Христа по плоти и потому не могли питать подобных нашим скорбных чувств разлучения, теперь сами они ясно разумели, что лучше есть, да отыдет от них Господь".

Как провести этот день?

Верующие христиане стремятся провести церковные праздники побывав в храме и посвятив этот день молитве. Именно поэтому в день Вознесения Господня отказываются от всех домашних дел и светских развлечений, посвящая время душе. Преподобный Никон Оптинский (Беляев) поясняет: "Без крайней необходимости в праздничные дни нельзя работать. Праздником надо дорожить и чтить его. Этот день надо посвящать Богу: быть в храме, дома молиться и читать Священное Писание и творения святых отцов, делать добрые дела".

Фото из открытых источников

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