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03 ноября 2021, 20:15

Возраст авто имеет значение! В какую сумму обойдется вам транспортный налог

Фото из архива
Фото из архива

Белорусам начали приходить извещения на уплату транспортного налога. Сколько придется отдать за легковушку, на каких машинах можно ездить "бесплатно", а также кому положены льготы – рассказываем все, что нужно знать о новом сборе.

Долгожданное изменение

Транспортный налог пришел на смену пошлине за допуск к участию в дорожном движении, ставки которой несколько лет возмущали белорусских автомобилистов. Не нравилось им и то, что оплата допуска была привязана к техосмотру. Из-за этого его процент прохождения снизился более чем в два раза. По данным УП "Белтехосмотр", в 2015 году ТО прошло более 1,7 млн автомобилей, тогда как в 2020-м эта цифра составила немногим более 700 тысяч.

С 1 января 2021-го власти приняли решение о введении транспортного налога. Это благоприятно сказалось на прохождении техосмотра. Первые месяцы года на СТО стояли очереди из десятков авто, ожидающих прохождения процедуры.

Кому платить и как быть с лизингом

Плательщиками являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, за которыми в ГАИ МВД числятся транспортные средства. Если авто передано в лизинг, то плательщиком сбора будет лизингополучатель.

– Налогообложению подлежат транспортные средства, зарегистрированные в ГАИ, – пояснили в Министерстве по налогам и сборам. – Человек должен уплатить пошлину вне зависимости от того, участвует автомобиль в дорожном движении или нет.

В Налоговом кодексе определили перечень транспорта, за который налог взимать не будут. Это автомобили, выпущенные в 1991-м году и ранее. Не придется уплачивать также, если сведения про год изготовления отсутствуют или авто находится в угоне. Освобождаются от оплаты владельцы автомобилей, специально оборудованных для использования инвалидами.

– Хорошая новость: по 31 декабря 2025 года владельцы электрокаров категории M1 или M1G, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем, освобождаются от уплаты налогов, – уточнили в ведомстве.

Размер налога зависит от веса

Вернее, от разрешенной максимальной массы (речь о легковых и грузовых автомобилях), а также от его вместимости, если речь идет про автобусы. Что касается мотоциклов, караванов, то налог будут взимать за единицу транспорта – 41 рубль.

– Для легкового автомобиля весом не более полутора тонн ставка налога составит 61 рубль. В диапазоне от 1,5 до 1,75 тонн ставка подрастет на 20 рублей. А вот за автобус с числом посадочных мест свыше 40 придется отдать 447 рублей, – привели пример в ведомстве.

В этом году оплачивать транспортный налог в полном объеме не придется, так как действует своеобразный переходный период. Впрочем, некоторым автомобилистам произвести частичную оплату все же нужно будет. В частности, тем, кто по состоянию на 1 января 2021 года не получил разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого нужно было уплатить пошлину. "Авансовый" платеж в этом случае составит 29 рублей за легковушку, 20 рублей за мотоцикл или прицеп. Доплату потребуется произвести не позднее 15 ноября 2022-го. Налоговые органы пришлют извещение.

Если я оплатил дорожный сбор…

В таком случае авансовый платеж не обязателен. От него освобождаетесь в случае, если оплатили пошлину на допуск к участию в дорожном движении до 1 января 2021 года.

– Транспортный налог таким лицам будет исчислен налоговым органом пропорционально количеству месяцев, следующих за месяцем, в котором истек срок действия такого разрешения, – обратили внимание в министерстве.

Проще говоря, если вы уплатили пошлину на допуск к участию в дорожном движении в декабре 2020-го сразу на два года вперед, то транспортный налог вам начнут начислять только по окончании его действия – с января 2023-го.

Для кого предусмотрены льготы

Меньше придется платить пенсионерам, а также лицам, имеющим право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста. На 50% размер платы уменьшится для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II групп, на четверть – для инвалидов III группы. Но есть нюанс: льгота по снижению ставки транспортного налога на 50 и 25 процентов предоставляется при условии наличия у плательщика действительного водительского удостоверения соответствующей категории.

Транспортный налог – распространенная мировая практика. Применяется данный вид сборов и у наших ближайших соседей. Так, в Украине система расчета налога кажется более сложной. Ключевую роль играет возраст автомобиля, а также объем его двигателя. В Российской Федерации величину сбора определяет самостоятельно субъект федерации. Похожая практика применяется и в Польше, где дифференциацию ставки налога определяет каждый отдельный муниципалитет.

Более 1,43 млн транспортных средств прошло техосмотр по состоянию на 1 ноября, этот показатель превышает прошлогодний более чем в два раза.

Александр НОВОХРОСТ,

газета "7 Дней".-0-

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