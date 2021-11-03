Возраст авто имеет значение! В какую сумму обойдется вам транспортный налог

Белорусам начали приходить извещения на уплату транспортного налога. Сколько придется отдать за легковушку, на каких машинах можно ездить "бесплатно", а также кому положены льготы – рассказываем все, что нужно знать о новом сборе.

Долгожданное изменение

Транспортный налог пришел на смену пошлине за допуск к участию в дорожном движении, ставки которой несколько лет возмущали белорусских автомобилистов. Не нравилось им и то, что оплата допуска была привязана к техосмотру. Из-за этого его процент прохождения снизился более чем в два раза. По данным УП "Белтехосмотр", в 2015 году ТО прошло более 1,7 млн автомобилей, тогда как в 2020-м эта цифра составила немногим более 700 тысяч.

С 1 января 2021-го власти приняли решение о введении транспортного налога. Это благоприятно сказалось на прохождении техосмотра. Первые месяцы года на СТО стояли очереди из десятков авто, ожидающих прохождения процедуры.

Кому платить и как быть с лизингом

Плательщиками являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, за которыми в ГАИ МВД числятся транспортные средства. Если авто передано в лизинг, то плательщиком сбора будет лизингополучатель.

– Налогообложению подлежат транспортные средства, зарегистрированные в ГАИ, – пояснили в Министерстве по налогам и сборам. – Человек должен уплатить пошлину вне зависимости от того, участвует автомобиль в дорожном движении или нет.

В Налоговом кодексе определили перечень транспорта, за который налог взимать не будут. Это автомобили, выпущенные в 1991-м году и ранее. Не придется уплачивать также, если сведения про год изготовления отсутствуют или авто находится в угоне. Освобождаются от оплаты владельцы автомобилей, специально оборудованных для использования инвалидами.

– Хорошая новость: по 31 декабря 2025 года владельцы электрокаров категории M1 или M1G, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем, освобождаются от уплаты налогов, – уточнили в ведомстве.

Размер налога зависит от веса

Вернее, от разрешенной максимальной массы (речь о легковых и грузовых автомобилях), а также от его вместимости, если речь идет про автобусы. Что касается мотоциклов, караванов, то налог будут взимать за единицу транспорта – 41 рубль.

– Для легкового автомобиля весом не более полутора тонн ставка налога составит 61 рубль. В диапазоне от 1,5 до 1,75 тонн ставка подрастет на 20 рублей. А вот за автобус с числом посадочных мест свыше 40 придется отдать 447 рублей, – привели пример в ведомстве.

В этом году оплачивать транспортный налог в полном объеме не придется, так как действует своеобразный переходный период. Впрочем, некоторым автомобилистам произвести частичную оплату все же нужно будет. В частности, тем, кто по состоянию на 1 января 2021 года не получил разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого нужно было уплатить пошлину. "Авансовый" платеж в этом случае составит 29 рублей за легковушку, 20 рублей за мотоцикл или прицеп. Доплату потребуется произвести не позднее 15 ноября 2022-го. Налоговые органы пришлют извещение.

Если я оплатил дорожный сбор…

В таком случае авансовый платеж не обязателен. От него освобождаетесь в случае, если оплатили пошлину на допуск к участию в дорожном движении до 1 января 2021 года.

– Транспортный налог таким лицам будет исчислен налоговым органом пропорционально количеству месяцев, следующих за месяцем, в котором истек срок действия такого разрешения, – обратили внимание в министерстве.

Проще говоря, если вы уплатили пошлину на допуск к участию в дорожном движении в декабре 2020-го сразу на два года вперед, то транспортный налог вам начнут начислять только по окончании его действия – с января 2023-го.

Для кого предусмотрены льготы

Меньше придется платить пенсионерам, а также лицам, имеющим право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста. На 50% размер платы уменьшится для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II групп, на четверть – для инвалидов III группы. Но есть нюанс: льгота по снижению ставки транспортного налога на 50 и 25 процентов предоставляется при условии наличия у плательщика действительного водительского удостоверения соответствующей категории.

Транспортный налог – распространенная мировая практика. Применяется данный вид сборов и у наших ближайших соседей. Так, в Украине система расчета налога кажется более сложной. Ключевую роль играет возраст автомобиля, а также объем его двигателя. В Российской Федерации величину сбора определяет самостоятельно субъект федерации. Похожая практика применяется и в Польше, где дифференциацию ставки налога определяет каждый отдельный муниципалитет.

Более 1,43 млн транспортных средств прошло техосмотр по состоянию на 1 ноября, этот показатель превышает прошлогодний более чем в два раза.

Александр НОВОХРОСТ,

газета "7 Дней".-0-