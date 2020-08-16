Врач: мы ожидаем от наших граждан ответственного отношения к здоровью и жизни

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы ожидаем от наших граждан ответственного отношения к своему здоровью и жизни, заявила врач во время митинга в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня наша медицина соответствует европейским стандартам. Она абсолютно бесплатная и доступная для всех жителей Беларуси. Мы имеем современное оборудование. И мы ожидаем от наших граждан ответственного отношения к своему здоровью и жизни", - сказала врач.
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