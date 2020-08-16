На площади Независимости в Минске люди собрались на митинг в поддержку мира и спокойствия в Беларуси

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площади Независимости в Минске люди собрались на митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В белорусскую столицу на митинг приехали жители со всех регионов Беларуси. Как объявили накануне организаторы мероприятия, оно проходит в поддержку спокойствия, мира и безопасности в Беларуси.

"Кто дорожит всем тем, что мы создали за время независимости! Кто выступает против развала страны! Все, кому дорога наша светлая и любимая Беларусь! Все - на митинг", - призвали они в субботу.

На площади собрались представители различных трудовых коллективов и организаций. Здесь видны флаги Министерства по чрезвычайным ситуациям, Федерации профсоюзов Беларуси, спортивного общества "Динамо", Коммунистической партии Беларуси. Люди скандируют: "Беларусь!"

На митинг также приехали высшие должностные лица и руководители государственных органов, в том числе председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.-0-

Караев: любая несанкционированная массовка - это вторая Немига "Мы не хотим повторить Немигу, где погибли омоновцы и военнослужащие внутренних войск, спасая людей от того, как они сами себя давили из-за дождя", - подчеркнул министр внутренних дел.

Караев: по всем случаям превышения полномочий мы разберемся после стабилизации ситуации в стране "Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет", - сказал министр внутренних дел.

Караев высказался о предложениях уйти в отставку: это деморализует личный состав, и тогда развалится все "Как тут Латушко (руководитель Купаловского театра. - Прим. БЕЛТА) кричал: я должен уйти в отставку? А Некляев, что я должен застрелиться? Я бы им принес этим очень большую радость, деморализовав свой личный состав. И тогда развалится все", - подчеркнул министр внутренних дел.

Мы не должны позволить нас всех разделить - Гайдукевич "Мы не должны позволить нас всех разделить, - сказал депутат Палаты представителей. - Нам не нужны революции".

Давыдько: наш выбор нужно уважать "Мы уважаем выбор тех, кто думает иначе, и требуем, чтобы наш выбор также уважали", - сказал председатель РОО "Белая Русь".

Белорусам надо идти мирным путем - мнение "Молодежь 19-ти, 20-ти, 22-х лет выходит на несанкционированные митинги и не понимает, что страну могут разбить на куски и не станет больше нашей Белой Руси. Поэтому мы за то, чтобы нас услышали. Мы - за мирную Беларусь", - сказала предприниматель из Минска Ольга.

Мы должны не допустить в стране майдана - сестры Груздевы "Мы должны не допустить в стране майдана, - сказали сестры Груздевы. - У нас нормальные ценности. Давайте их сохраним".

Замкомандира ОМОНа: прошу всех жителей Беларуси сохранять благоразумие и не поддаваться на провокации "Я прошу всех жителей Беларуси не дать развалить страну, сохранить спокойствие, благоразумие. Не поддавайтесь на провокации", - призвал заместитель командира ОМОНа Иван Юрко.

Не могу смотреть, как разваливают нашу страну - пенсионер "Сейчас я смотрю, как разваливают нашу страну. Я не могу на это смотреть. Это ужасно и молчать невозможно", - сказала пенсионер Алла Георгиевна из Минска.

Думбадзе: страшнее гражданской войны нет ничего на свете "Беларусь моя родина, и я горжусь моими великими предками. Здесь живут очень добрые люди, и я всегда с гордостью приводил в пример, как тяжело в этом бушующем мире сохранить мир. Сегодня, к сожалению, и в наш дом пришла беда", - сказал депутат Палаты представителей.

Любой вопрос можно решить конструктивным диалогом - мнение "Безопасность была нашим национальным брендом. Поэтому последние события нас тревожат. Я верю, что любой вопрос можно решить конструктивным диалогом", - сказала Татьяна из Минска.

Хочу, чтобы Беларусь оставалась независимой - мнение "Я за мирное решение вопроса. Люди испуганы этой ситуацией. Я поддерживаю мир и стабильность и хочу, чтобы Беларусь оставалась независимой страной", - сказал инженер-программист из Минска Сергей Воскресенский.

Композитор из Украины: Беларусь имеет самое большое сокровище - мир "Я очень люблю вашу страну и ваш народ. Самое большое сокровище, которое вы имеете - мир. И пока вы его имеете - вы богатые люди. Не делайте наших ошибок", - сказала украинский композитор и музыкант Виктория Кохана.

Хочу, чтобы моим детям и внукам осталась спокойная страна - жительница Гродно "Я женщина, мама, дочь, бабушка. Моему папе в следующем году исполняется 80 лет. У него уже однажды отобрали его страну. Я не хочу, чтобы он снова лишился своего суверенного государства", - сказала Светлана из Гродно.

Врач: мы ожидаем от наших граждан ответственного отношения к здоровью и жизни "Сегодня наша медицина соответствует европейским стандартам. Она абсолютно бесплатная и доступная для всех жителей Беларуси. Мы имеем современное оборудование", - сказала врач.