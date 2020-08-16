На площади Независимости в Минске люди собрались на митинг в поддержку мира и спокойствия в Беларуси

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площади Независимости в Минске люди собрались на митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
В белорусскую столицу на митинг приехали жители со всех регионов Беларуси. Как объявили накануне организаторы мероприятия, оно проходит в поддержку спокойствия, мира и безопасности в Беларуси.
"Кто дорожит всем тем, что мы создали за время независимости! Кто выступает против развала страны! Все, кому дорога наша светлая и любимая Беларусь! Все - на митинг", - призвали они в субботу.
На площади собрались представители различных трудовых коллективов и организаций. Здесь видны флаги Министерства по чрезвычайным ситуациям, Федерации профсоюзов Беларуси, спортивного общества "Динамо", Коммунистической партии Беларуси. Люди скандируют: "Беларусь!"
На митинг также приехали высшие должностные лица и руководители государственных органов, в том числе председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.-0-