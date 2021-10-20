Врач: не стоит ориентироваться на титр антител для принятия решения о вакцинации

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не стоит ориентироваться на титр антител для принятия решения о вакцинации, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской государственной академии последипломного образования Юрий Горбич во время вебинара "СМИ против COVID-19", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наличие, равно как и отсутствие, антител не говорит о том, защищен человек на 100% от COVID-19 или нет. Антитела - это часть иммунитета, а пресловутый клеточный иммунитет антителами не определяется. Более того, есть несколько работ, которые показывают, что высокий титр антител является следствием низкого клеточного иммунитета, это как компенсация. На самом деле высокие антитела тоже не всегда хорошо", - сказал Юрий Горбич.

Более того, после того, как заканчивается встреча организма с возбудителем, количество антител закономерно падает. Любой человеческий организм не может (ему просто не хватит ресурсов) держать титр антител на высоком уровне ко всем возбудителям, с которыми он встречается. "Но если организм снова встретится с тем же возбудителем, то титр взлетит, чтобы обеспечить защиту. Поэтому ориентироваться на титр антител для принятия решения о вакцинации, ревакцинации в настоящий момент не стоит", - отметил заведующий кафедрой.-0-