Врач: при высоком уровне холестерина в крови у родителей надо обследовать и детей

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детей, у родителей которых есть гиперхолестеринемия, также нужно обследовать, сказал журналистам заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО Андрей Пристром, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть семейные формы гиперхолестеринемии. Они встречаются не так часто, но они есть. Встречаемость семейных форм - один случай на несколько сотен человек. Если у людей среднего возраста развиваются какие-то сердечно-сосудистые заболевания, может быть, катастрофы - инфаркты, инсульты, то речь идет об оценке у них уровня холестерина. При выявлении высоких значений - обследование детей", - сказал Андрей Пристром.

Заведующий кафедрой отметил, что при семейной форме гиперхолестеринемии осложнения развиваются в довольно молодом возрасте, в среднем это 35 лет. В остальных случаях, как показывает практика, средний возраст развития заболеваний, связанных с высоким уровнем холестерина, - 55 лет. То есть семейные формы смещают развитие сердечно-сосудистых катастроф на гораздо более ранний возраст.

"Нужно понимать: если мы нашли эту проблему у родителей, надо обследовать детей. Тогда мы можем принимать усилия. И возможности такие сегодня есть. В первую очередь имею в виду медикаментозные", - заключил Андрей Пристром.-0-