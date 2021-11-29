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29 ноября 2021, 16:47

Врач: продолжительность жизни пациентов с ВИЧ может быть даже выше, чем у людей без него

Фото из архива
Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжительность жизни пациентов с ВИЧ-инфекцией порой даже выше, чем у людей без этого заболевания, сообщил заведующий отделом профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Атаманчук на пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря), передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Атаманчук отметил, что на сегодня ВИЧ-инфекция является хроническим инфекционным заболеванием, оно неизлечимо, но лечится. Благодаря тому, что пациенты принимают антиретровирусную терапию, продолжительность и качество их жизни сравнимо с таковыми у людей без ВИЧ.

"Последние исследования показывают, что зачастую продолжительность жизни наших пациентов немного превышает продолжительность жизни общего населения за счет того, что они находятся под постоянным наблюдением врачей-инфекционистов и других специалистов лечебного профиля. И возможные хронические или острые заболевания и состояния будут выявляться на более ранних стадиях и, соответственно, раньше будет начинаться лечение. Поэтому в целом продолжительность жизни пациентов с ВИЧ-инфекцией на сегодня не отличается от таковой у обычного человека", - сказал заведующий отделом.

Впрочем, это актуально для тех пациентов, которые выявлены вовремя, заметила заведующая консультативно-диспансерным отделением по ВИЧ-инфекции Городской инфекционной клинической больницы Минска Марина Горовая. "Когда пациент выявляется в терминальных стадиях, не всегда удается сохранить его жизнь", - сказала она.

В связи с этим важно как можно раньше обследоваться, особенно если у человека есть подозрения, что он мог заразиться. Раннее выявление и, соответственно, раннее начало лечения ВИЧ позволяет предотвратить развитие различных бактериальных и вирусных инфекций, туберкулеза, онкологических заболеваний. К слову, сейчас с Роспотребнадзором реализуется ряд программ, в частности, исследуется приверженность пациентов к лечению, а также факторы риска возникновения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных.

Марина Горовая также отметила, что опасаться ВИЧ-инфицированных пациентов не стоит. Те люди, которые принимают антиретровирусную терапию, имеют подавленную вирусную нагрузку, то есть минимальное количество вируса в крови. Поэтому даже для своих половых партнеров они не заразны. С такими пациентами можно вступать в брак и быть спокойными за свое здоровье и здоровье своих детей, подчеркнула она.

По словам заведующей консультативно-диспансерным отделением, беременные женщины обязательно должны обследоваться на ВИЧ, желательно это делать даже до наступления беременности, во время ее планирования. Женщина, получающая терапию, с высокой долей вероятности, приближающейся к 100%, не заразит своего ребенка. То есть у ВИЧ-инфицированных родителей может родиться здоровый ребенок. Такие семьи поддерживаются государством, чтобы снизить риск заражения во время грудного вскармливания.

Что касается лечения, Марина Горовая обратила внимание, что с 2018 года в стране действует принцип "терапия для всех". Это значит, что при выявлении пациента его сразу же начинают лечить, что позволяет не доводить до развития тяжелых осложнений. При этом белорусские медики работают по рекомендациям ВОЗ. "Лечение бесплатно и проблем с получением препаратов у наших пациентов нет", - заключила она.-0-

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