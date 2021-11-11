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11 ноября 2021, 20:01

Врач рассказала, сколько минут достаточно провести рядом с больным новым штаммом коронавируса, чтобы заразиться

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Почти 90% медиков Минской области вакцинировались от COVID-19
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В конце октября в Беларуси зарегистрирован новый подвид штамма дельта. О том, какую опасность он таит и чем отличается от классической дельты, рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Гродненского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Наталья Матиевская.

Достаточно пары минут

В мире известно о 12 сублиниях (подвидах) штамма дельта. Самая опасная мутация имеет сложное наименование B.1.617.2-like, или, как у нас ее назвали, дельта-лайт. На данный момент нахождение нового подвида штамма дельта отмечено в 5,6% исследованных образцов белорусских пациентов.

- Для новой сублинии характерна более высокая заразность по сравнению с исходным "нулевым" вирусом. Если классическая дельта передается при тесном контакте в течение 15 минут, то лайту достаточно двух-трех. По мнению некоторых специалистов, этот штамм может быть на 10-15% заразнее исходного вида. Для сравнения: при "уханьском" варианте один инфицированный может заразить двоих-троих, при дельте или его новой сублинии - от пяти до семи, - рассказывает Наталья Матиевская.

Новый подвид штамма дельта отличается также ускоренным развитием клинической симптоматики. Пик заболевания с повышением температуры до 39-40 градусов у части пациентов приходится уже на третьи-четвертые сутки болезни.

- Существует мнение, что это связано с мутацией спайкового белка - фрагмента вируса, отвечающего за вход в клетки человека. Все это приводит к ускорению процессов проникновения вируса в клетки, опережая запуск поствакцинального или постинфекционного вторичного иммунного ответа. То есть антитела и клеточные факторы защиты нарабатываются медленнее, чем вирус проникает в организм, - отмечает Наталья Матиевская.

Необходимая прослойка

Существующие вакцины, по мнению ученых и врачей-практиков, продолжают оставаться эффективными против различных вариантов COVID-19, в том числе и новой сублинии штамма дельта, так как позволяют в большинстве случаев предотвратить развитие тяжелых форм и летальные исходы. Среди госпитализированных пациентов, утверждает Наталья Матиевская, доля вакцинированных по-прежнему остается незначительной.

- Массовая вакцинация необходима для формирования коллективного иммунитета, что поможет сформировать прослойку невосприимчивых к вирусу людей, сузит ему, если можно так выразиться, поле деятельности и возможность дальнейшего накопления опасных мутаций. Дело в том, что все мутации коронавируса связаны с проникновением в новый восприимчивый индивид, что создает условия для генетической модификации вируса. В обществе, где будет привито 70-80% населения, пандемическое распространение вируса прекратится. Поэтому с учетом нестойкости и кратковременности постинфекционного иммунитета (после перенесенного заболевания. - Прим.) основная надежда возлагается на формирование поствакцинального коллективного иммунитета, - дополняет Наталья Матиевская.

Постковидный синдром

Штаммом дельта-лайт чаще заражаются люди от 30 до 49 лет, а в Минске, по словам заместителя министра - главного государственного санитарного врача Александра Тарасенко, возрастной ценз и вовсе составляет от 18 до 29 лет. Заведующая кафедрой инфекционных болезней ГрГМУ отмечает, что в нынешнюю волну коронавируса также фиксируется увеличение количества заболевших среди детей:

- В начале пандемии дети переносили заболевания чаще всего бессимптомно или в легких формах, однако в последнее время в этой категории появились случаи более тяжелого течения коронавирусной инфекции. Также заметен сдвиг в сторону более молодого возраста среди взрослого населения. Причинами "омоложения" COVID-19, на мой взгляд, являются изменение биологических свойств новых вариантов коронавируса и большая социальная активность молодежи: постоянные контакты с людьми в общественном транспорте, на работе, учебе, в заведениях общепита, что увеличивает шансы встретиться с вирусом. А вот пожилые люди, наученные горьким опытом предыдущих волн, больше находятся дома.

Предположительно, вариант лайт будет вести себя более агрессивно в организме невакцинированного человека, чем обычная дельта. Но пока, утверждает профессор, делать глобальные выводы рано:

- Необходимо понаблюдать за пациентами с таким штаммом. Насколько тяжелее будет протекать болезнь и хуже будут исходы - покажет время. Пока мы не можем говорить и о последствиях. Если исходить из накопленного опыта по лечению коронавирусной инфекции, то постковидный синдром становится все более актуальным. Значительная доля пациентов, перенесших COVID-19, после выписки из стационара нуждается в дальнейшем лечении и реабилитации в связи с наличием осложнений со стороны различных органов и систем организма. Часто требуется восстановление не только физического здоровья человека, но и психологическая реабилитация.

Поэтому прививка, ношение масок и соблюдение социальной дистанции по-прежнему остаются актуальными.

Наталья Матиевская:

"Вакцинация эффективна и полностью безопасна. Огромное количество граждан прошло через нее, и какого-то большого количества тяжелых побочных эффектов не было. Мое мнение: альтернативы вакцинации в настоящее время нет. Прививка позволяет выработать сильную и надежную защиту от вируса, избежать естественного развития заболевания, исходы которого могут быть непредсказуемы. Поэтому нужно достигнуть того, чтобы 80% населения были вакцинированы. Это сможет остановить шествие COVID-19 по планете".

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 Дней".-0-

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