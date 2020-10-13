Врач РНПЦ онкологии: знание особенностей опухоли позволяет выбрать правильную тактику лечения

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактику лечения пациентов, у которых рак молочной железы, в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова определяют после того, как установлены особенности опухоли. Об этом сообщил журналистам заведующий лабораторией реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии Антон Хоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уровень оснащенности сопоставим с мировыми лидирующими центрами, которые занимаются этой проблемой. Мы проводим все виды диагностики, в том числе молекулярно-генетические исследования, позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией, есть аппараты МРТ, КТ, великолепная морфологическая служба, которая позволяет определить особенности опухолей еще до начала лечения, что влияет на выбор тактики", - сказал Антон Хоров.

По его словам, сегодня в центре ни к одному пациенту не применяется лечебная тактика, пока не будет полной информации о статусе опухоли, ее распространенности. "И только тогда мультидисциплинарная группа специалистов с участием онколога-хирурга, химиотерапевта, врача-радиолога, морфолога принимает решение о начале лечения пациента, потому что по многим опухолям сегодня начинают не с хирургического лечения, а с лекарственной терапии, которая предшествует операции", - добавил заведующий лабораторией.

Антон Хоров высказался и о возможностях хирургического лечения. Благодаря скрининговым программам, при которых выявляют опухоли на ранних стадиях, зачастую удается ограничиться небольшими операциями. В результате молочная железа сохраняется практически в полном объеме. Более того, медики обладают навыками широкого спектра пластических и реконструктивных операций с использованием как собственных тканей человеческого организма, так и имплантов.

Что касается причин рака молочной железы, их очень много, в том числе условия жизни, питание, гормональные изменения. Влияет и количество беременностей. Среди наиболее изучаемых на сегодня - наследственные факторы. В случае опухолей, которые имеют наиболее тяжелое течение и, как правило, возникают в раннем возрасте, конкретные причины выявить очень сложно, чаще всего они связаны с генетическими поломками.

Каждый год в октябре в разных странах мира проводится месяц повышения осведомленности в отношении рака молочной железы. Ежегодно в мире от этой патологии умирают 6 млн человек.-0-