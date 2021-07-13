13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачей общей практики будут обучать гериатрическому подходу, сообщила руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) главный гериатр Министерства здравоохранения Людмила Жилевич на пресс-конференции "Интегрированная поддержка активного долголетия в Беларуси. Реализация новых инициатив", передает корреспондент БЕЛТА.

"Впервые в этом году в БелМАПО мы начали обучение команд - врача общей практики, помощника врача и медицинской сестры, которые обучаются одновременно по вопросу гериатрического подхода к лечению пожилых пациентов. Мы надеемся, что следующим специалистом, который подключится, будет от системы социальной защиты, потому что умение взаимодействовать и вырабатывать маршрут пациента - это очень важное направление, по которому нам придется еще очень много поработать", - сказала Людмила Жилевич.

По ее словам, сегодня активно внедряется волонтерское движение, чтобы как можно больше людей могли помочь своим близким, у которых возникли трудности с состоянием здоровья и которые нуждаются в медицинских технологиях. Помочь может человек, который обучен элементам ухода за специальными техническими средствами, которые позволяют пожилому человеку жить на дому самостоятельно. В частности, нередко пациенты нуждаются в респираторной поддержке. "Поэтому в Национальной стратегии активного долголетия мы вводим огромный блок обучения. В частности, это обучение самих медицинских работников. На всех наших конференциях, семинарах отдельный блок посвящен особенностям лечения пожилого человека", - добавила руководитель Республиканского геронтологического центра.

Также Людмила Жилевич заметила, что система здравоохранения делает все возможное, чтобы пожилой человек, даже если имеет какие-то проблемы со здоровьем, как можно дольше сохранял свою функциональность. "То есть как можно дольше человек оставался независимым от посторонней помощи, жил в привычных условиях, в любви и заботе своих родственников", - уточнила она.

В частности, реализуется проект "Заботливая поликлиника": граждане могут получить всю необходимую медпомощь за минимальное количество времени. Высокими темпами шагнула вперед высокотехнологичная медпомощь, отметила руководитель центра.

Впрочем, говорить об активности пожилых людей достаточно трудно, когда имеется широкая коморбидная патология, то есть несколько заболеваний, отметила Людмила Жилевич. Поэтому важно на протяжении всей жизни заниматься профилактикой заболеваний, уверена она. Руководитель центра напомнила о проведенном с участием международных структур STEPS-исследовании, по результатам которого среди прочего выяснили, на какие ключевые направления в плане сохранения здоровья должна сделать акцент система здравоохранения. "И такими ключевыми направлениями являются профилактика сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных заболеваний. Это даст очень весомый результат, потому что тогда граждане придут к пожилому возрасту и смогут участвовать в социально-экономической жизни страны", - сказала она.-0-