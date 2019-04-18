ВС и Секретариат Совета Европы детализировали сотрудничество в судебном реформировании

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд Беларуси и Секретариат Совета Европы детализировали сотрудничество в сфере судебного реформирования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда по итогам рабочей встречи с участием первого зампредседателя ВС Валерия Калинковича.

Планомерная реализация совместных проектов в 2019 году будет проходить по наиболее актуальным вопросам в сфере правосудия. Среди них разработка концептуальных положений по унификации процессуального законодательства, регулирующего рассмотрение гражданских и экономических дел, и подготовка проекта единого Гражданского процессуального кодекса Беларуси. Также идет речь о возможности введения в уголовное законодательство понятия "уголовный проступок", дальнейшем совершенствовании судебного администрирования, внедрении электронного правосудия.

Намечены наиболее оптимальные формы взаимодействия. Запланированы семинары, конференции, круглые столы, обучающие тренинги для судей по этим темам.

В завершение встречи для гостей провели экскурсию по новому зданию Верховного суда.-0-