ВС на подготовительном заседании рассмотрел жалобу ООО "Тут Бай Медиа" на предупреждение Мининформа

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда сегодня на подготовительном судебном заседании рассмотрела жалобу общества с ограниченной ответственностью "Тут Бай Медиа" на предупреждение, которое вынесло Министерство информации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Стороны изложили позицию, заявили ряд ходатайств, запросили возможность допросить свидетелей в основном судебном заседании, которые могут прояснить по существу рассматриваемого вопроса. Интересы Министерства информации в суде сегодня представлял министр Игорь Луцкий.

Основное судебное разбирательство в Верховном суде назначено на 12 ноября.

Министерство информации вынесло несколько предупреждений "Тут Бай Медиа" и на данный момент действие статуса СМИ в отношении общества с ограниченной ответственностью приостановлено. Предупреждения касались определенных материалов, где, по мнению Мининформа, была распространена недостоверная информация, причиняющая вред государственным и общественным интересам.

Одна из статей касалась начисления премиальных выплат работникам КГК, вторая - задержания и якобы возбуждения уголовного дела в отношении дочери работницы ООО, третья - якобы запроса таможенных органов об отсутствии экстремистских материалов в книге о "Гарри Поттере". Эти три предупреждения обжалуются на данный момент "Тут Бай Медиа".

Ранее Экономический суд Минска приостановил рассмотрение дела по иску Министерства информации о лишении Тут.by статуса СМИ до тех пор, пока Верховный суд не рассмотрит жалобу общества с ограниченной ответственностью на предупреждение министерства.-0-

Фото Сергея Шелега