ВС начал рассматривать дело в отношении экс-председателя суда Минского района Хованского

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего председателя суда Минского района Александра Хованского, передает корреспондент БЕЛТА.

Ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями).

На судебном заседании стало известно, что обвиняемый будет защищать себя сам.

Экс-председатель был задержан 14 июня 2017 года. Фактически это произошло около семи утра после обыска. С 16 июня избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей (по 18 марта 2019 года). Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее к какой-либо ответственности не привлекался.

Александр Хованский в свое время работал в том числе судьей и председателем суда Пуховичского района, главным специалистом управления по обеспечению деятельности судов Министерства юстиции. С лета 2009-го по август 2016 года был председателем и судьей суда Минского района. В настоящее время работает в одном из банков.-0-