ВС Польши признали нарушение воздушного пространства Беларуси

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Польши признали факт нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом оперативное командование вооруженных сил республики заявило в пятницу в Twitter, сообщает ТАСС.

"29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций Вооруженных сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Беларусью. Инцидент не был преднамеренным, носил случайный и кратковременный характер", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Министерство обороны Беларуси заявило о повторном в течение месяца нарушении государственной границы в воздушном пространстве со стороны Польши. По информации оборонного ведомства, вертолет Ми-24 в течение минуты находился в районе населенных пунктов Козловичи и Теребунь.

В связи с инцидентом в пятницу в Минобороны Беларуси был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши. Помимо прочего, польскому военному дипломату было указано на отсутствие до сих пор результатов разбирательства по факту нарушения госграницы Беларуси 12 апреля нынешнего года.

Тогда Минобороны Беларуси сообщило, что неустановленное воздушное судно нарушило госграницу и затем возвратилось на польскую территорию. Министерство обороны Польши отвергло обвинения, заявив, что военные самолеты вечером 12 апреля текущего года не выполняли полетов вблизи границы между Польшей и Беларусью.-0-