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12 ноября 2020, 16:15

ВС вынес решение по жалобе ООО "Тут Бай Медиа" на предупреждение Мининформа

Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд вынес решение по жалобе ООО "Тут Бай Медиа" на предупреждение Мининформа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Верховный суд решил признать недействительным с момента вынесения одно письменное предупреждение владельцу сетевого издания tut.by - обществу с ограниченной ответственностью "Тут Бай Медиа" о нарушении требований закона "О средствах массовой информации". В удовлетворении остальных требований отказано.

С Министерства информации в пользу общества с ограниченной ответственностью будет взыскано Br1350 в возмещение расходов на оплату госпошлины, а с "Тут Бай Медиа" в пользу министерства - Br300 расходов на оказание юридических услуг.

Решение вступило в законную силу с момента его объявления. Оно может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии со статьями 282 - 286 Хозяйственного процессуального кодекса.

Как сообщалось, Министерство информации вынесло несколько предупреждений "Тут Бай Медиа" и на данный момент действие статуса СМИ в отношении общества с ограниченной ответственностью приостановлено. Предупреждения касались определенных материалов, где, по мнению Мининформа, была распространена недостоверная информация, причиняющая вред государственным и общественным интересам.

Ранее Экономический суд Минска приостановил рассмотрение дела по иску Министерства информации о лишении tut.by статуса СМИ до тех пор, пока Верховный суд не рассмотрит жалобу общества с ограниченной ответственностью на предупреждение министерства.-0-

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