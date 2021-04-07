Все лесохозяйственные учреждения готовы к пожароопасному сезону - Минлесхоз

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все лесохозяйственные учреждения готовы к пожароопасному сезону, сообщил сегодня журналистам консультант управления лесного хозяйства Минлесхоза Алексей Бойко на пресс-конференции в Национальном пресс-центре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Охрана лесного фонда от возникновения пожаров осуществляется в строгом соблюдении специфических требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах Беларуси. В середине марта этого года специалисты Министерства лесного хозяйства провели работу по оценке готовности лесохозяйственных учреждений к предстоящему сезону, по результатам которой отмечено, что все учреждения готовы к пожароопасному сезону 2021 года", - подчеркнул Алексей Бойко.

Для тушения лесных пожаров в системе Минлесхоза функционирует 259 пожарно-химических станций и 668 пунктов пожарного инвентаря, которые оборудованы необходимыми средствами пожаротушения. Численность лесопожарных команд и бригад составляет свыше 4,7 тыс. человек. Пожарных автомобилей насчитывается 543 единицы, вездеходов - 27, емкостей для подвоза воды - 801, мотопомп - свыше 2 тыс., лесопожарных модулей - 357, ранцевых лесных опрыскивателей - свыше 12 тыс.

"С целью повышения эффективности своевременного обнаружения лесных пожаров в Минлесхозе в прошлом году была завершена программа строительства пожарно-наблюдательных вышек и мачт и установки видеонаблюдения за лесным фондом. Только в 2020 году было установлено 17 пожарно-наблюдательных мачт, а также 53 системы видеонаблюдения. Всего в системе насчитывается 667 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, оборудованных системой видеонаблюдения, которая обеспечивает 100%-е покрытие территории лесного фонда", - рассказал консультант.

Также Алексей Бойко отметил, что продолжается работа по внедрению автоматизированной системы слежения раннего обнаружения лесных пожаров дистанционными методами с использованием систем видеонаблюдения. "Она позволяет в автоматическом режиме, в короткие сроки и при минимальных затратах обнаруживать ситуации чрезвычайного характера. Точность данного сегмента около 90%, а определения - до 150 м, радиус обзора достигает 35 км", - уточнил он.

"В соответствии со ст. 16.21 КоАП за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо нарушение запрета на посещение, не повлекшее причинения ущерба, предусматривается штраф в размере до 12 БВ. За нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах и на торфяниках, которое привлекло к уничтожению или повреждению леса либо торфяников, можно получить штраф до 30 БВ", - обратил внимание Алексей Бойко.

К слову, на сайте Министерства лесного хозяйства есть интерактивная карта запретов и ограничений на посещение, где можно ознакомиться с актуальной ситуацией. На сегодня ни в одном районе республики ограничений не установлено.-0-