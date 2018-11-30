Все новые поезда межрегиональных линий бизнес-класса будут оборудованы Wi-Fi и системой усиления связи

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все новые поезда межрегиональных линий бизнес-класса планируется сразу оборудовать Wi-Fi и системой усиления сигнала сотовой связи. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника пассажирской службы управления БЖД Александр Казачок.

Замначальника констатировал, что покрытие мобильной связи вдоль железных дорог республики далеко не везде идеальное, поэтому помимо технологии Wi-Fi имеющийся подвижной состав оборудуется также системой усиления сигнала связи. "Что касается нового подвижного состава, то весь он будет оборудоваться этими системами сразу", - отметил Александр Казачок.

Впервые услуга бесплатного доступа к Wi-Fi появилась в августе 2016 года в поездах межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ, курсирующих по маршруту Минск-Гомель. Эти составы также оснащены медиасерверами. Летом нынешнего года технологией Wi-Fi оснастили четыре новых поездах PESA трехвагонного исполнения, которые курсируют в Вильнюс, Полоцк и Гродно. Шесть поездов ЭПр пятивагонного исполнения оборудованы как технологией Wi-Fi, так и системой усиления передачи сигнала мобильной связи в диапазоне 3G.

"Мы продолжаем развивать программу по оснащению ранее купленного современного моторвагонного подвижного состава сетями совместно с мобильным оператором velcom. Так, к лету 2019 года планируется оснастить технологией Wi-Fi и системой усиления связи четыре региональных поезда в четырехвагонном исполнении и шесть поездов городских линий", - рассказал заместитель начальника пассажирской службы.-0-