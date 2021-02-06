Все общественные проявления сегодня надо рассматривать через призму отношения к родине - БСЖ

6 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Все политические и общественные проявления сегодня нужно рассматривать через призму отношения к родине. Такую точку зрения высказала корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин Ирина Степаненко сегодня во время VII Республиканской отчетно-выборной конференции этого общественного объединения.

"Патриотизм - основа национальной стратегии и деятельности нашей женской организации, - сказала Ирина Степаненко. - Все политические и общественные проявления сегодня нужно рассматривать через призму отношения к своей родине, любви к родному краю, как бы пафосно на первый взгляд это ни звучало. Сегодня защита Отечества - это не только воин, который обеспечивает безопасность страны. Сегодня, как показало время, каждый должен быть воином - в информационном пространстве, социальной сфере, межнациональных отношениях, общественной деятельности, в семье, воспитании своих детей".

По ее мнению, в основе работы любой общественной организации должен лежать деятельностный патриотизм как точка опоры и база развития, где все без исключения должны работать на страну, ее авторитет, внося свой большой или малый вклад в ее развитие, отстаивая ее идеалы и суверенитет.-0-