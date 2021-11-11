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11 ноября 2021, 16:36

Все пациенты с сахарным диабетом к 2025 году будут получать инсулин в форме картриджей

Фото из архива
Фото из архива

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все пациенты с сахарным диабетом, в том числе второго типа, в Беларуси к 2025 году будут получать инсулин в форме картриджей, сообщила журналистам заместитель главного врача по организационно-методической работе ГУ "Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения", главный внештатный специалист по эндокринологии Минздрава Ольга Салко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году Минздрав утвердил концепцию обеспечения инсулином пациентов с сахарным диабетом. В соответствии с ней до 2025 года все пациенты, нуждающиеся в лечении, должны получать инсулин в картриджной форме", - сказала Ольга Салко, пояснив, что такая форма гораздо более удобна для пациентов, нежели флаконная.

В этом году инсулином в картриджах дополнительно обеспечены более 4 тыс. пациентов с сахарным диабетом первого типа. В 2022-м препарат в новой форме получат все пациенты с диабетом первого типа.

Минздрав, понимая важность проблемы пациентов с сахарным диабетом первого типа, принял решение расширить показания к аналогам инсулина. В этом году уже все дети и около 50% взрослых с сахарным диабетом первого типа обеспечены аналогами инсулина.

Вместе с тем Ольга Салко заметила, что инсулинотерапия и сахароснижающие препараты не единственный компонент лечения. Важно терапевтическое обучение пациентов. Поэтому в стране продолжают развиваться школы сахарного диабета, на сегодня их 225. В прошлом году оптимизирована работа таких школ - внедрена и уже активно используется дистанционная форма обучения пациентов с диабетом.-0-

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