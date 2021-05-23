Все потеряли от того, что чемпионат мира по хоккею проходит не в Минске - Басков

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все потеряли от того, что чемпионат мира по хоккею проходит не в Минске. Такое мнение высказал председатель Федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрий Басков в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Нами была проведена большая работа по подготовке к этому чемпионату мира, было затрачено большое количество денег. Так что обидно, что его перенесли, тем более я знаю, насколько хорошо мы умеем проводить подобного рода мероприятия. Будучи директором хоккейной детской школы "Динамо", в 2014 году после того, как в Минске прошел чемпионат мира, был огромный поток детей. Только в нашу динамовскую школу пришли более 200 детей, у которых было огромное желание заниматься хоккеем. Мы даже не смогли тогда всех принять", - рассказал Дмитрий Басков.

Председатель Федерации также сообщил, что Беларусь получила компенсацию от Международной федерации хоккея. "Благодаря этой компенсации мы возместили деньги в бюджет и оставили еще на развитие хоккея в нашей стране", - пояснил он.

"Думаю, что все потеряли от того, что чемпионат мира по хоккею проходит не в Минске, в том числе и латыши. Я уверен, им непросто сегодня в плане организации этого мероприятия. Они буквально за день до начала чемпионата сдали тренировочную площадку, а сегодня испытывают кучу сложностей с организацией переезда хоккеистов с одной арены на другую, плюс они проводят чемпионат без зрителей", - высказал мнение Дмитрий Басков.-0-