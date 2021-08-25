Все системы безопасности в белорусских учреждениях образования исправны - МЧС

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все системы безопасности в белорусских учреждениях образования исправны, заявил сегодня журналистам начальник главного управления надзора и профилактики МЧС Дмитрий Турчин, передает корреспондент БЕЛТА."Работа по проверке учреждений образования у нас ведется круглогодично. Эта работа позволяет на ранней стадии выявлять какие-то нарушения, оперативно предлагать их к устранению, предлагать вариативность устранения, чтобы с наименьшими затратами, если это необходимо, эти нарушения устранять. Констатирую, что все системы безопасности перед началом учебного года в нашей стране исправны", - отметил Дмитрий Турчин.По его словам, за этот год проведено более 6 тыс. надзорно-профилактических мероприятий в детских дошкольных учреждениях, учреждениях среднего образования, средних специальных учреждениях, высших учреждениях, а также общежитиях при них. "Как правило, все нарушения, выявляемые органами государственного пожарного надзора, устраняются при проведении того или иного надзорного мероприятия. Поэтому ежегодно безопасность учреждений образования становится на ступень выше. К тому же мы сейчас видим, что каких-то особых капитальных вложений в обеспечение пожарной безопасности учреждения не требуют. Самое главное - это повышение внутриведомственного контроля и сохранение того, что сейчас имеется, а также подготовка инженерно-технического, педагогического персонала к тем или иным действиям в случае ЧС для правильного поведения в данной ситуации", - рассказал начальник.Он отметил, что выявляемые нарушения оперативно устраняются. "Обычно мы обращаем особое внимание на работоспособность, исправность систем пожарной автоматики. Есть системы пожарной автоматики, системы оповещения о пожаре, которые эксплуатируется достаточно длительный период, и при выходе одной из составляющих элементов из строя система является уже неисправной. В таких случаях мы не говорим о том, что все тотально поломалось - зачастую требуется от нескольких часов до недели для того, чтобы привести оборудование в исправное состояние", - продолжил Дмитрий Турчин.Для разъяснения правил безопасности МЧС круглый год работает с детьми и молодежью. "В пришкольных летних лагерях мы проводили различные акции, работаем с детьми для подготовки их к учебному сезону. До конца этого года у нас также запланирован ряд акций с учреждениями образования. Это "В центре внимания дети", "Молодежь за безопасность", "Не прожигай свою жизнь". А 1 сентября помимо Дня знаний в стране будет проходить Единый день безопасности, в рамках которого наши работники будут встречаться с детьми в учреждениях образования для того, чтобы провести занятия по отработке планов эвакуации", - добавил начальник.Заместитель начальника департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Андрей Кончик рассказал, что при подготовке учреждений образования к началу учебного года большое внимание уделяется отопительным системам. "Теплоисточники, которые отапливают учреждения образования, находятся в населенных пунктах и зачастую отапливают не только школы, детские сады, но и жилые дома, аптеки, магазины. Таких в стране около 500. Непосредственно у Министерства образования имеется 30 котельных, которые отапливают именно учреждения образования, и они уже подготовлены к отопительному сезону и учебному году", - подчеркнул он."Конечно, есть вопросы и по отопительному оборудованию, ведь оно тоже имеет какие-то определенные сроки эксплуатации. В данном случае 57 котлов уже эксплуатируется более 15 лет, но со стороны Госпромнадзора всегда уделяется такому оборудованию особое внимание. Оно все прошло обследование экспертами Госпромнадзора или других специализированных организаций. В таком оборудовании в обязательном порядке проверяется и замеряется толщина стенок, наличие отложений, работа автоматики, которая в обязательном порядке присутствует", - обратил внимание Андрей Кончик.По его словам, все мероприятия, предлагаемые работниками Госпромнадзора предложения по улучшению работы оборудования всегда принимаются руководством объекта и выполняются на достаточно высоком уровне. "Поэтому со стороны промышленной безопасности в учреждениях образования проблем в текущем году нет, да и за последние 10 лет аварий и каких-то инцидентов с отопительным оборудованием не было допущено", - заключил замначальника.-0-