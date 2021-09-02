Все учащиеся Беларуси смогут принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканской олимпиаде по финансовой грамотности начиная с 2021 года смогут принимать участие все желающие учащиеся вне зависимости от класса обучения, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

В соответствии с инструкцией о порядке проведения республиканской олимпиады по финансовой грамотности, утвержденной совместным постановлением правления Нацбанка и Министерства образования от 30 июля 2021 года №216/158, участие в ней могут принимать учащиеся, осваивающие содержание образовательных программ базового, среднего образования, а также специального образования на уровне общего среднего образования. В предыдущие годы олимпиада проводилась только среди учащихся X-XI классов учреждений общего среднего образования.

В 2021 году олимпиада пройдет в четыре этапа: в учреждениях образования - в сентябре, районный этап - 15 октября, областной (Минский городской) этап - 19 ноября, заключительный этап - 10 декабря.

Олимпиадные задания включают вопросы в виде тестов с вариантами ответов по следующим темам: личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, деятельность центрального банка, страхование, налоги, инвестиции.

Для подготовки к олимпиаде Нацбанк разработал методические рекомендации, которые включают описание тем заданий, рекомендуемые источники информации, примеры вопросов с ответами и пояснениями. С методическими рекомендациями можно ознакомиться на едином портале финансовой грамотности.

Олимпиада проходит в Беларуси ежегодно начиная с 2014 года и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. За эти годы свои финансовые знания в олимпиаде смогли проверить порядка 114 тыс. учащихся, в том числе в прошлом году - более 20 тыс. старшеклассников из 2047 учреждений образования. Организаторами олимпиады традиционно выступают Национальный банк и Министерство образования.-0-