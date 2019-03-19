Все выпускники-бюджетники в 2019 году будут обеспечены первым рабочим местом

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все выпускники учреждений высшего образования бюджетной формы обучения в 2019 году будут обеспечены первым рабочим местом, сообщила во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА консультант управления высшего образования Министерства образования Ольга Мущинская.

"В текущем году за счет средств бюджета будет выпущено около 19 тыс. специалистов с высшим образованием. И все они получат первое рабочее место. Имеется достаточное количество мест работы согласно заключенным договорам и заявкам на подготовку специалистов", - сказала Ольга Мущинская.

Ольга Мущинская

Как отметила консультант управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Татьяна Короткевич, не возникнет проблем с распределением и у выпускников средних специальных учебных заведений. "На уровне среднего специального образования в этом году ожидается выпуск примерно такой, как и в 2018 году. Это более 18 тыс. выпускников. Соответственно, при приеме абитуриентов эти места были обеспечены договорами и заявками, поэтому также ожидается, что все выпускники получат первое рабочее место", - подчеркнула она.

Что касается молодых специалистов, которые проходили обучение на платной основе, то по их желанию они тоже могут получить право распределиться. "Молодой человек может обратиться в комиссию по распределению, и в этом случае ему будет оказано содействие в трудоустройстве", - добавила Ольга Мущинская.-0-

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