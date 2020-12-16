Всебелорусское народное собрание играет особую роль в выработке социальной политики - мнение

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная политика, ее направленность были выработаны на I Всебелорусском народном собрании, которое и теперь остается важным инструментом в поиске оптимальных решений для улучшения жизни и благосостояния людей. Таким мнением сегодня поделился с журналистами заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор философских наук, профессор Виктор Чуешов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всебелорусское народное собрание занимает особое место в инструментах реализации идеологии белорусского государства и социальной политики. Наша социальная политика является результатом решений I Всебелорусского народного собрания, на котором обсуждались модели социально-экономического развития страны, критически сопоставлялись - и был сделан выбор в пользу социально ориентированной рыночной экономики. Понятно, что сегодня существует немало противоречий. И поиск оптимальных решений этих проблем - одна из важнейших задач этого высшего форума. Он занимает особое место в нашей политической системе", - отметил Виктор Чуешов.

Он добавил, что посыл "сильная и процветающая Беларусь" и другие идеологические ориентиры развития нашей страны, цели, пути и средства их достижения тоже выработаны коллективной мудростью народа.

Сегодня в Академии управления проходит круглый стол "Актуальные проблемы социальной политики и идеологии". Одним из поводов его проведения стало 30-летие учреждения, на встречу пришли выпускники, специалисты в сфере управления и идеологии, социальной политики, СМИ. Участники, среди которых директор Института государственной службы академии управления, доктор политических наук, доцент Леонид Мальцев, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк, замминистра здравоохранения Елена Богдан, руководитель Представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, кандидат социологических наук Марианна Щеткина, вырабатывают подходы в решении актуальных задач и проблем, которые есть в Беларуси, с тем чтобы в дальнейшем использовать эти предложения на диалоговых площадках и, возможно, при подготовке материалов к Всебелорусскому народному собранию. Обсуждаются идеологические аспекты в социальной сфере, поскольку, как подчеркнул Виктор Чуешов, "социальная политика является важнейшим устоем белорусского государства, а все действующие программы - достоянием, от которого мы не можем отказаться".-0-