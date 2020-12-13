Всебелорусское народное собрание позволит подвести итоги и определить ориентиры на будущее - аналитик БИСИ

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание позволит подвести итоги и определить ориентиры на будущее. Такое мнение высказала аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Екатерина Речиц в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Шестое Всебелорусское народное собрание нельзя ставить в один ряд с предыдущими. Это будет эпохальное событие в истории белорусского государства и общества. С одной стороны, там будут подведены итоги, обозначено все достигнутое даже не за пять лет, а за всю более чем четвертьвековую историю нашей страны, с другой - будут определены ориентиры на будущее. Конечная цель Всебелорусского народного собрания видится в определении такого образа будущего Беларуси, который бы позволял каждому гражданину, всем социальным группам видеть свои перспективы", - сказала Екатерина Речиц.

По словам заместителя председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Жанны Чернявской, предложений к Всебелорусскому народному собранию поступает достаточно много. Они касаются патриотического воспитания, информационной безопасности, государственной символики, развития промышленности, чернобыльской тематики. "В регионах люди говорят, что хотят работать спокойно, получать хорошую зарплату, заниматься своей семьей, детьми. Людей волнуют вопросы экономики, социальной защиты", - отметила депутат.-0-