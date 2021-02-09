Всебелорусское народное собрание создает надежную опору для движения страны вперед - Маркевич

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание создает надежную опору для движения страны вперед. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Александр Маркевич.

"В первую очередь для меня важно, что на обсуждение участников VI Всебелорусского народного собрания будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет. Это говорит о том, что мы не только сделали анализ и выводы из прошлого, но уверены в настоящем и, самое главное, у нас есть серьезные планы на будущее. И, конечно же, очень важно обсудить складывающуюся общественно-политическую ситуацию, какие тенденции, взгляды у людей, представителей различных слоев общества, различных регионов, какие у них есть мысли по поводу того, как нам строить свою жизнь дальше", - рассказал Александр Маркевич.

Парламентарий в числе важных приоритетов следующей пятилетки выделил сильные регионы.

"Во-первых, мы реально оцениваем ситуацию, и в программе упор сделан на наши внутренние возможности, внутренние инвестиции. В программе ставится задача запустить новый экономический цикл с опорой на внутренние ресурсы - это дальнейшее развитие электроэнергетики и ее инфраструктуры, производств. Ставится задача дальнейшего укрепления транзитно-логистической привлекательности Беларуси. Поэтому очень важно, чтобы та инфраструктура, которая создана в приграничье, - логистические центры, зоны ожидания - эффективно работала и приносила какую-то составляющую в валовый внутренний продукт, доходы в местные бюджеты, - отметил он.- Конечно, хотелось бы обратить внимание на развитие внутреннего туризма. Там тоже целый ряд задач ставится. В Беларуси очень много мест, куда можно съездить не только для отдыха, но и укрепления исторической памяти, чтобы посмотреть, какие достижения у нас есть. Это все очень важно, на мой взгляд".

Александр Маркевич подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание укрепляет фундамент белорусской государственности. "Именно совет с людьми - представителями различных регионов очень важен на нынешнем историческом этапе для нашей страны. Это создает надежную опору для движения вперед, чтобы уверенно смотреть в будущее", - заключил депутат.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-