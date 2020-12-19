Всебелорусское народное собрание станет эпохальным событием в истории государства - Довгало

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание станет эпохальным событием в истории государства. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ирина Довгало.

"Всебелорусское народное собрание, на мой взгляд, будет в буквальном смысле этого слова эпохальным. Его подготовка в экономическом, политическом и социальном направлениях будет иметь большое значение", - сказала Ирина Довгало.

Парламентарий уверена, что на каждого делегата возлагается большая ответственность. "Подумайте: делегаты. Это значит тебе делегируется право представлять интересы своего коллектива, дома или малого населенного пункта. И ты должен не просто представить какие-то инициативы, но, вернувшись со Всебелорусского собрания, рассказать, поделиться впечатлениями, эмоциями, фактами и задачами, - отметила она. - И все те моменты, которые сегодня более чем важны будут обсуждаться на Всебелорусском народном собрании, а потом транслироваться на всю страну".-0-