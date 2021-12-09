Всемирная ассамблея здравоохранения дала старт разработке международного документа по пандемиям

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) дала старт разработке международного документа по укреплению механизмов предотвращения пандемий. Такое решение принято во время специальной сессии ВАЗ, которая проходила 29 ноября - 1 декабря в гибридном формате с участием делегации Беларуси во главе с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем (по видеосвязи), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По итогам Всемирная ассамблея здравоохранения приняла консенсусное решение, направленное на защиту мирового сообщества от будущих кризисов, связанных с распространением инфекционных болезней, в котором согласилась дать старт глобальному процессу разработки и согласования конвенции, соглашения или другого международного документа, предусмотренного Уставом Всемирной организации здравоохранения, в целях укрепления механизмов предотвращения пандемий, обеспечения готовности и принятия мер реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Это решение Всемирной ассамблеи здравоохранения является историческим, жизненно важным и дает нынешнему поколению уникальную возможность усовершенствовать глобальную архитектуру здравоохранения в интересах защиты и укрепления благополучия всех людей. Такой документ должен помочь государствам действовать коллективно для предотвращения будущих пандемий, поддержать координацию в глобальном масштабе и усилить роль ВОЗ.

Ассамблея постановила учредить межправительственный переговорный орган (МППО) для подготовки и согласования проекта конвенции, соглашения или другого международного документа ВОЗ по предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и принятию мер реагирования, чтобы он был принят на основании статьи 19 Устава ВОЗ или других положений Устава в зависимости от того, что МППО сочтет уместным.

Статья 19 Устава ВОЗ наделяет Всемирную ассамблею здравоохранения полномочиями принимать конвенции или соглашения по любому вопросу, входящему в компетенцию ВОЗ. Единственным инструментом, принятым к настоящему времени в соответствии с этой статьей, является Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака, которая вскоре после вступления в силу в 2005 году значительно способствовала защите людей от табака.

Участие делегации Беларуси в специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения позволило донести до широкой мировой аудитории позицию страны, в том числе как члена Исполкома ВОЗ, по одному из важнейших вопросов текущей повестки дня - укреплению потенциала ВОЗ и стран-членов по борьбе с пандемией COVID-19.

Как заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, Беларусь готова активно участвовать в переговорах по разработке нового международного документа по пандемиям.-0-