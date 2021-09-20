Всемирный день сердца отметят 29 сентября более 100 стран

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный день сердца отметят 29 сентября в более чем 100 странах, сообщила корреспонденту БЕЛТА профессор кафедры эндокринологии БГМУ, председатель БОМО "Эндокринология и метаболизм" (официальный партнер Всемирной федерации сердца в Беларуси), профессор, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.

Всемирный день сердца - это глобальная кампания в области здравоохранения. Ее основная задача - повышение осведомленности о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причинах их возникновения и способах предотвращения.

Раньше День сердца отмечали в последнее воскресенье сентября, однако в 2011 году за ним была закреплена постоянная дата - 29 сентября. В 2021 году к празднованию присоединятся более ста стран мира.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертей в мире, унося 18 млн жизней в год. Всемирный день сердца призван напомнить, что профилактика возможна и необходима как на глобальном, так и на индивидуальном уровне.

29 сентября в странах, где отмечают День сердца, проводятся мероприятия, на которых рассказывают об опасности сердечно-сосудистых заболеваний и о том, как их избежать. Проводятся лекции и мастер-классы, круглые столы, спортивные мероприятия. Организаторами выступают как ВОЗ и ЮНЕСКО, так и местные организации здравоохранения.

В Беларуси в этот день в БГМУ пройдет междисциплинарный круглый стол "Всемирный день сердца 2021", который станет частью международной просветительской акции под эгидой Всемирной федерации сердца. Его организатором выступает Союз медицинских общественных объединений БГМУ.

Специалисты выступят с докладами, которые будут посвящены факторам риска здоровья населения Беларуси, роли врача общей практики в оценке кардиоваскулярного риска, особенностям ведения пациентов пожилого возраста с кардиоваскулярной патологией, кардиоваскулярным факторам риска у пациентов с сахарным диабетом, кардиоваскулярной патологии и ее связи с психологическими факторами, кардиоваскулярным рискам и COVID-19, полипрогмозии и кардиоваскулярным рискам. С приветственным словом к участникам обратится президент Всемирной федерации сердца Фаусто Пинто.-0-