29 ноября, Молодечно /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Пятая встреча городов-побратимов Беларуси и Польши проходит в Молодечно. На нее собрались представители 20 белорусских и 19 польских городов и районов - всего около 100 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятии обсуждают возможности решения ключевых проблем жизнедеятельности регионов, в центре внимания экономические и инвестиционные проекты.

Встреча проходит под руководством председателя правления Белорусской общественной организации "Породненные города" Бориса Батуры, с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Польше Владимира Чушева, главы польской дипломатической миссии в Беларуси Артура Михальского, руководства Миноблисполкома и Молодечненского райисполкома.

В программе не только пленарные сессии, но и посещение предприятий, культурных и социальных объектов.

Подобные белорусско-польские встречи организуются раз в два года, предыдущие проходили в Гданьске и Барановичах. -0-