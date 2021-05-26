Встречаем лето вместе с Minsk World! Для всех желающих – бесплатная экскурсия по комплексу

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 26 мая 2021
Минск Переменная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:17 Австралийские палеонтологи обнаружили окаменелые останки динозавра возрастом 95 млн лет Калейдоскоп
10:16 Лукашенко: приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма Президент
10:14 В Сморгони легковушка сбила выходящего из другой машины водителя Происшествия
10:14 Можно поставить под сомнение здравый смысл тех, кто позволяет себе снимать госфлаги другой страны - Богдан Общество
10:13 Воскресенский назвал организованной провокацией реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair Общество
10:12 Лукашенко: недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения Президент
10:10 БУТБ вводит новый алгоритм торгов услугами в сфере лесного хозяйства Экономика
10:05 Встреча Лукашенко с парламентариями проходит в Овальном зале Дома правительства Президент
10:05 Гибридная война против Беларуси не прекращается - Данилович Общество
10:03 "Белавиа" отменила полеты в Швецию Общество
10:00 Город в американском штате Калифорния начал уходить под землю В мире
09:59 Посол России в Беларуси: произошедшее в Риге показалось диковатым, это незрелая реакция Политика
09:57 Марзалюк ожидает предельно честный и открытый разговор с участием Лукашенко Политика
09:52 Ермошина о беглых политиках в ситуации с Ryanair: смотрите, как пиарятся, это же им как подарок небес Общество
09:48 Горваль: белорусам нужно сплотиться и двигаться дальше Общество
09:38 Административное здание в Шумилино продано на аукционе с превышением цены почти в 1,5 тыс. раз Регионы
09:35 В Дзержинске из-за аварии без воды были 65 домов Происшествия
09:31 Авдонин: в условиях информационного противоборства необходимо современное законодательство Общество
09:17 Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 14% В мире
09:07 Протестующие подожгли здание Дворца правосудия на западе Колумбии В мире
09:05 Два велопробега организуют спасатели ко Дню защиты детей в Гомеле Регионы
09:00 Встречаем лето вместе с Minsk World! Для всех желающих – бесплатная экскурсия по комплексу Общество
09:00 "Спорт-пари": новости для участников игр Общество
08:40 В Бразилии обнаружили новый вариант коронавируса В мире
08:35 Началось голосование на президентских выборах в Сирии В мире
08:24 Белорусская экспозиция Made in Belarus представлена на нефтехимической выставке в Уфе Экономика
08:22 В Брестской области последний звонок прозвенит почти для 10 тыс. одиннадцатиклассников Регионы
08:12 Число долгостроев в Витебской области за 5 лет уменьшилось более чем наполовину Регионы
07:57 Посольство Беларуси в Канаде должно закрыться до 1 октября Политика
07:48 Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским - есть жертвы В мире
Все новости
Все новости
Общество
26 мая 2021, 09:00

Встречаем лето вместе с Minsk World! Для всех желающих – бесплатная экскурсия по комплексу

Как объехать весь мир за несколько часов? Легко, если это Minsk World! Этим летом поближе познакомиться с комплексом сможет любой желающий! Специально для этого застройщик запускает еженедельные экскурсии! Первая пройдет уже 29 мая.

Хотите записаться? Заполните ЗАЯВКУ на сайте, и наши менеджеры перезвонят в течение дня.

В день экскурсии в назначенное время мы встретим вас в офисе продаж по адресу П.Мстиславца,9 (Dana Center) и отвезем на объект. На все интересующие вопросы ответит личный гид.

Вы лично сможете оценить главные преимущества многофункционального комплекса Minsk World – транспортную доступность и собственную инфраструктуру. Мы покажем, где находится уже введенная в эксплуатацию станция метро "Ковальская Слобода" и где строится станция метро "Аэродромная", остановки наземного транспорта, как идет строительство жилых домов, детских садов и школ, где строится торгово-развлекательный центр Mara Mall и Международный финансовый центр.

В комплексе будет много возможностей для развлечений и отдыха!
В комплексе будет много возможностей для развлечений и отдыха!

Участники экскурсии получат уникальную возможность заглянуть в уже готовые квартиры без отделки и оценить жилье с готовыми интерьерными решениями.

Кому будет полезна эта экскурсия?

· Тем, кто уже выбрал квартиру в MW

Посмотрите, каким станет комплекс в ближайшем будущем.

· Тем, кто еще думает о покупке

Принять решение всегда проще, основываясь на собственных впечатлениях.

Маршрут разработан таким образом, чтобы любой желающий мог ощутить себя жителем уникального многофункционального комплекса Minsk World! У вас будет возможность оценить масштабность проекта, посетив строящиеся кварталы, где можно выбрать квартиры в домах разной степени готовности, лично оценить высокие темпы строительства, убедиться в качестве и безопасности готовых детских площадок, посетить уже полностью готовый квартал "Эмирейтс". Одним словом – ощутить энергию города будущего!

Вы сможете пообщаться с менеджерами, узнать актуальные предложения продажи и выбрать свою квартиру мечты!

Дом "Касабланка" в квартале "Африка"
Дом "Касабланка" в квартале "Африка"

Что нужно взять с собой на экскурсию? Только мобильный телефон, чтобы запечатлеть комплекс во всей красе, и хорошее настроение, чтобы как следует насладиться видами самого масштабного проекта в Европе. Средства индивидуальной защиты мы предоставим перед началом экскурсии.

Записывайтесь на экскурсию! Встречайте лето вместе с Minsk World!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бренды жилье компании Минск строительство
Новости рубрики Общество
Елена Богдан. Фото из архива Можно поставить под сомнение здравый смысл тех, кто позволяет себе снимать госфлаги другой страны - Богдан
Воскресенский назвал организованной провокацией реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
Гибридная война против Беларуси не прекращается - Данилович
Фото из архива Белавиа "Белавиа" отменила полеты в Швецию
Лидия Ермошина. Фото из архива Ермошина о беглых политиках в ситуации с Ryanair: смотрите, как пиарятся, это же им как подарок небес
Светлана Горваль. Фото из архива Горваль: белорусам нужно сплотиться и двигаться дальше
Главное
Выступает Александр Лукашенко Лукашенко: недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения
За сутки в Беларуси зарегистрированы 840 пациентов с COVID-19, выписаны 764
Гибридная война против Беларуси не прекращается - Данилович
Встречаем лето вместе с Minsk World! Для всех желающих – бесплатная экскурсия по комплексу
Топ-новости
Лукашенко: приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма
Посол России в Беларуси: произошедшее в Риге показалось диковатым, это незрелая реакция
Авдонин: в условиях информационного противоборства необходимо современное законодательство
Пиневич представил на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения опыт Беларуси по борьбе с COVID-19
Представители Агентства по ядерному регулированию Турции посещают Беларусь
Ермошина о беглых политиках в ситуации с Ryanair: смотрите, как пиарятся, это же им как подарок небес
Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" пройдет в Орше с 3 по 5 июня
В Кремле назвали замену флага Беларуси на ЧМ по хоккею в Риге вопиющим событием
Горваль: белорусам нужно сплотиться и двигаться дальше
ФОТОФАКТ: Белорусы собрались на пикет у посольства Литвы в Минске
Постпредство Беларуси в Женеве: служащий среднего звена секретариата ООН не является институтом для оценки действий властей суверенных государств
Посольство Беларуси в Канаде должно закрыться до 1 октября
В Минском районе объявлен в розыск 13-летний подросток
Председатель БСЖ: нам нужно сформировать мощное молодежное крыло
В Беларуси пройдет исследовательское учение с новейшими образцами вооружения ВВС и войск ПВО
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.