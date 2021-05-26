Встречаем лето вместе с Minsk World! Для всех желающих – бесплатная экскурсия по комплексу

Как объехать весь мир за несколько часов? Легко, если это Minsk World! Этим летом поближе познакомиться с комплексом сможет любой желающий! Специально для этого застройщик запускает еженедельные экскурсии! Первая пройдет уже 29 мая.

Хотите записаться? Заполните ЗАЯВКУ на сайте, и наши менеджеры перезвонят в течение дня.

В день экскурсии в назначенное время мы встретим вас в офисе продаж по адресу П.Мстиславца,9 (Dana Center) и отвезем на объект. На все интересующие вопросы ответит личный гид.

Вы лично сможете оценить главные преимущества многофункционального комплекса Minsk World – транспортную доступность и собственную инфраструктуру. Мы покажем, где находится уже введенная в эксплуатацию станция метро "Ковальская Слобода" и где строится станция метро "Аэродромная", остановки наземного транспорта, как идет строительство жилых домов, детских садов и школ, где строится торгово-развлекательный центр Mara Mall и Международный финансовый центр.

В комплексе будет много возможностей для развлечений и отдыха!

Участники экскурсии получат уникальную возможность заглянуть в уже готовые квартиры без отделки и оценить жилье с готовыми интерьерными решениями.

Кому будет полезна эта экскурсия?

· Тем, кто уже выбрал квартиру в MW

Посмотрите, каким станет комплекс в ближайшем будущем.

· Тем, кто еще думает о покупке

Принять решение всегда проще, основываясь на собственных впечатлениях.

Маршрут разработан таким образом, чтобы любой желающий мог ощутить себя жителем уникального многофункционального комплекса Minsk World! У вас будет возможность оценить масштабность проекта, посетив строящиеся кварталы, где можно выбрать квартиры в домах разной степени готовности, лично оценить высокие темпы строительства, убедиться в качестве и безопасности готовых детских площадок, посетить уже полностью готовый квартал "Эмирейтс". Одним словом – ощутить энергию города будущего!

Вы сможете пообщаться с менеджерами, узнать актуальные предложения продажи и выбрать свою квартиру мечты!

Дом "Касабланка" в квартале "Африка"

Что нужно взять с собой на экскурсию? Только мобильный телефон, чтобы запечатлеть комплекс во всей красе, и хорошее настроение, чтобы как следует насладиться видами самого масштабного проекта в Европе. Средства индивидуальной защиты мы предоставим перед началом экскурсии.

Записывайтесь на экскурсию! Встречайте лето вместе с Minsk World!

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