Встречи с людьми помогают взглянуть на проблему глубже и с другого ракурса - сенатор

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Встречи с людьми помогают взглянуть на частную проблему глубже и с другого ракурса. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, заведующая нотариальной конторой Пинска Ирина Сачковская.

Ирина Сачковская провела сегодня в Пинске прием граждан и прямую телефонную линию. Это традиционная форма работы, которую сенатор практикует ежемесячно. В основном все вопросы имели юридический характер, потому обращения были разрешены сразу и по существу. Обращения касались наследования имущества, земельных правоотношений, аренды земельных участков, расторжения договора аренды.

"У меня и обычная трудовая деятельность ежедневно с людьми связана. Здесь же частные людские проблемы немного с другого ракурса приходится рассматривать и анализировать. Когда видишь какие-то неурегулированные вопросы, уже продумываешь варианты внесения предложений по поводу изменений в законодательство. Такие встречи, письменные и устные обращения помогают глубже вникнуть в проблему, дают пищу для размышлений", - отметила сенатор.

Активно, по ее словам, обсуждают сейчас в Пинске и вопросы конституционной реформы. На базе Полесского государственного университета работала дискуссионная площадка. Сейчас в городе организована общественная приемная по обсуждению предложений по изменениям в Конституцию. В начале декабря Ирина Сачковская также планирует принять в ней участие. "Есть предложения со стороны населения. Все это будет обсуждаться, прорабатываться. Что хочется отметить: людей волнуют не только личные, но и общественные проблемы. Они высказываются за консолидацию, установление спокойствия и стабильности в стране, городе, обществе", - обратила внимание Ирина Сачковская.

По ее признанию, за год работы сенаторам пришлось участвовать в решении таких вопросов, которые требуют не просто юридических знаний, а взаимодействия многих служб, ведомств. "Это дополнительная нагрузка, но мне эта работа нравится. Если получается оказать кому-то помощь - в трудоустройстве, благоустройстве, предоставлении места в общежитии, ремонте дома, - понимаешь, что все делается не зря", - подытожила член Совета Республики.-0-