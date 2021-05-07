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07 мая 2021, 18:00

Встречи с ветеранами, благоустройство захоронений и акции - как белорусские дипломаты отмечают День Победы

Фото mfa.gov.by
Фото mfa.gov.by
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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Министерства иностранных дел и белорусских загранучреждений неизменно отдают дань памяти и уважения подвигу победителей. О проводимых мероприятиях БЕЛТА рассказали в пресс-службе МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что белорусские дипломаты традиционно широко отмечают День Победы. В преддверии празднования 76-летия Великой Победы руководство МИД во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем возложило цветы к стеле "Минск - город-герой". Общаясь с журналистами, Владимир Макей отметил: "Мы родились, воспитывались и жили в Советском Союзе. Мы были пионерами, комсомольцами. Какое-то время я был членом Коммунистической партии. И для нас эти темы, связанные с Великой Отечественной войной, Днем Победы, - святые".

В Минске сотрудники Министерства иностранных дел также проведали и поздравили почетного ветерана Московского района, дважды кавалера ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени Тихона Ветрова. От имени руководства и коллектива МИД 101-летнему ветерану высказали самые искренние слова благодарности за подаренную Победу, пожелания крепкого здоровья и бодрости духа, а также передали приятные сюрпризы к знаковому для всего народа дню, рассказали в пресс-службе министерства.

Владимир Макей
Владимир Макей

Белорусские дипломаты в Австрии, Армении, Болгарии, Германии, Израиле, Кыргызстане, Латвии, Литве, Польше, США, Швеции и других странах возлагают в эти дни венки к памятникам, мемориалам и монументам Победы, благоустраивают воинские захоронения, поздравляют ветеранов с праздником.

В преддверии 9 Мая загранучреждения Беларуси организовали в социальных сетях тематические акции, в том числе при участии представителей белорусской диаспоры. Так, посольство Беларуси в Италии запустило серию публикаций в Facebook о подвиге белорусского народа в годы войны. Совместно с посольством России 6 мая организован открытый онлайн-урок, посвященный Дню Великой Победы.

Культурно-просветительское объединение белорусов в Иордании при поддержке посольства Беларуси в Сирии продолжает начатую в 2020 году работу по наполнению тематической страницы в Facebook "І сцерці памяць час ніколі не павінен: чытаем па-беларуску". Белорусам, постоянно проживающим за рубежом, было предложено записать видеопрочтения стихотворений на военную тематику на белорусском языке. В акции в этом году уже приняли участие соотечественники из Иордании, Латвии, Ливии, Сирии, Турции, Украины, Эстонии и других стран.

Постоянные представительства Беларуси, Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердили единство и незыблемость подходов к этому празднику в совместном заявлении. "Призываем бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным комплексам, памятникам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацизмом и фашизмом. Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет оправдания. Наш священный долг - беречь и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, хранимую в памяти наших народов и архивных документах. Фальсификация истории Второй мировой войны, ее причин и итогов оскорбляет память борцов с нацизмом и его жертв, способствуя манипуляциям и расшатыванию основ современных международных отношений", - говорится в заявлении.-0-

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