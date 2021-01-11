11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая декада января будет холоднее обычного, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Декабрь и первая декада января выдались довольно теплыми, но с крайне неустойчивой погодой. Количество осадков, выпавших за первую декаду января, значительно превышало климатическую норму. На утро понедельника, 11 января, повсеместно по Беларуси установился снежный покров. Его высота в центральной и северной части Беларуси составляет 10-26 см, лишь на юго-западе несколько меньше - 1-9 см. Самые высокие сугробы (30 см) отмечены на метеостанции Борисов. Температура воздуха пока еще выше климатической нормы, но постепенно за счет поступления более прохладных воздушных масс она начинает приближаться к своим средним многолетним значениям", - рассказал Александр Беганский.

В ближайшее время синоптики ожидают неустойчивую погоду, которую будет определять система атмосферных фронтов с Западной Европы. "Начиная со среды, 13 января, в большинстве районов Беларуси прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, так что возможно некоторое увеличение снежного покрова. Во второй половине недели ожидается значительное понижение температуры воздуха в связи с распространением воздушных масс арктического происхождения. Не исключаем того, что в отдельных районах в ночные часы столбики термометра могут опуститься до отметок в минус 20 градусов и ниже. В целом вторая декада января прогнозируется с температурным фоном на 1-3 градуса ниже нормы (норма - минус 3-6)", - отметил начальник службы метеорологических прогнозов.

В третьей декаде января предварительно ожидается неустойчивая погода с осадками. Будут преобладать снег и мокрый снег, в период оттепелей не исключается и дождь. Также прогнозируются колебания температурного режима.

"В целом, несмотря на ожидаемое существенное понижение температуры воздуха, из-за теплой первой декады температурный фон января в целом ожидается несколько выше климатической нормы", - резюмировал Александр Беганский.-0-

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