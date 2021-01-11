Морозы до -25°С ожидаются в Беларуси на этой неделе

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозы до 25 градусов ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В прошедшие выходные на большей части Беларуси пейзаж за окном кардинально изменился: на смену туманам и дождям пришли снегопады. Высота снежного покрова, по данным на утро 11 января, составляет от 1 до 26 см, самые высокие сугробы (30 см) отмечены на метеостанции Борисов, - рассказали в Белгидромете. - Предстоящая неделя в Беларуси ознаменуется приходом настоящей зимы. Атмосферные фронты от североатлантических циклонов будут формировать осадки в виде снега. В связи с распространением холодных воздушных масс северных широт существенно похолодает, особенно 15-17 января, когда в отдельных районах по северо-востоку страны ночью воздух может охладиться до 20-25 градусов мороза".

Во вторник, 12 января, местами по Беларуси пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, южный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, по северо-востоку - до минус 11. Днем будет от минус 4 до плюс 1.

В среду, 13 января, временами ожидается снег, слабая метель. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет юго-западный, южный порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов мороза, днем будет от нуля до минус 6.

В четверг, 14 января, временами будет идти снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха в течение суток составит 7-13 градусов мороза, в юго-западных районах - минус 3-6. В ночные часы преимущественно по северо-востоку местами - до 14-15 градусов ниже нуля.

В пятницу, 15 января, на большей части Беларуси прогнозируется кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха в течение суток составит 11-18 градусов мороза, ночью в отдельных районах - до минус 21, по юго-западу - 9-10 градусов ниже нуля.

В субботу, 16 января, местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 14-21 градус мороза, в отдельных районах - минус 22-25. Днем будет 11-18 градусов ниже нуля, по юго-западу - минус 9-10.

В воскресенье, 17 января, местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 10 по северо-западу до 22 градусов мороза по юго-востоку, преимущественно по востоку местами - минус 23-25. Днем будет 5-12 градусов ниже нуля, в отдельных районах по востоку - минус 13-15.

В целом вторая декада января прогнозируется холоднее обычного на 1-3 градуса (при норме минус 3-6 градусов).-0-

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